L’US Open risque d’être annulé: voici pourquoi

le US Open 2020, prévue du 24 août au 13 septembre à New York, est toujours en danger. À l’heure actuelle, les installations du Billie Jean King Tennis Center ont été transformées en un véritable hôpital pour faire face à l’urgence du coronavirus.

L’USTA a publié vendredi une déclaration assez alarmante sur Twitter dans laquelle il est conseillé à tout le monde de ne pas jouer au tennis tant que l’épidémie ne s’est pas au moins partiellement apaisée: “La pandémie COVID-19 crée des défis pour tout le monde à travers le monde.

Les joueurs de tennis américains demandent des conseils sur la sécurité du tennis, en particulier lorsque les problèmes de distanciation sociale et de partage d’espace sont désormais primordiaux. Sur la base des recommandations du groupe consultatif de l’USTA COVID-19, l’USTA estime qu’il est dans l’intérêt de la société de prendre une pause collective pour pratiquer le sport que nous aimons.

Bien qu’il n’y ait pas d’études spécifiques sur le tennis et le COVID-19, les conseillers médicaux pensent qu’il est possible que le virus responsable du COVID-19 puisse être transmis par le partage et la manipulation communs de balles de tennis, de poignées de porte, de bancs, de poteaux de filet et même d’un court surfaces.

En conséquence, l’USTA demande qu’en tant que joueurs de tennis, nous devons être patients dans notre retour devant les tribunaux et considérer comment nos décisions nous affecteront non seulement, mais comment nos décisions peuvent avoir un impact sur nos communautés plus larges.

En attendant, nous encourageons tout le monde à rester actif et en bonne santé avec des exercices à la maison et des variations créatives de «tennis à la maison». Nous attendons avec impatience notre retour au tennis en toute sécurité et fournirons des mises à jour à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

En pratiquant toutes les directives recommandées actuellement mises en avant par nos experts médicaux, ce retour se fera dans les plus brefs délais. “A ce moment, l’US Open reste confirmé dans les délais, cependant la possibilité d’un report voire d’une annulation comme cela a déjà été fait ne s’est pas produit pour Wimbledon.

