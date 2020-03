L’US Open sera converti en hôpital temporaire en pleine crise publique

L’US Open s’apprête à convertir une partie du complexe du stade en lits d’hôpital temporaires et à préparer des colis alimentaires pour lutter contre le coronavirus. Cependant, comment le stade de la Reine se transformera-t-il en hôpital temporaire?

Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager rapidement dans le monde entier, le monde se dirige vers la plus grande catastrophe humanitaire depuis le début de la Seconde Guerre mondiale.

La solidarité est cruciale dans la crise du temps. Par conséquent, nous avons tous besoin de l’aide de chacun en ce moment. Il est certain qu’aucun de nous n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. Compte tenu de cela, l’US Open prend de l’ampleur et se jette dans la mêlée au milieu de la crise publique.

L’US Open devient un hôpital de 350 lits

La zone d’entraînement intérieure du Centre national de tennis USTA Billie Jean King sera utilisée comme centre médical de 350 lits à partir de mardi. Le site sera probablement utilisé pour traiter des patients non-COVID-19. Cependant, cela pourrait changer en fonction des besoins, selon le bureau de gestion des urgences de New York.

De plus, le stade Louis Armstrong devrait se transformer en commissaire. Cette salle à manger servira environ 25 000 paquets de repas par jour, contenant chacun six repas. Ces repas seront distribués aux employés de l’hôpital de New York et aux familles vulnérables de la ville.

“Nous sommes là pour vous aider. Il n’y a pas deux façons d’y remédier », a déclaré le porte-parole de l’USTA, Chris Widmaier. “New York est notre maison, nous sommes tous dans le même bateau.”

À ce jour, plus de 163 000 cas positifs pour le nouveau coronavirus ont été signalés aux États-Unis, le nombre de morts dépassant les 3 000. La pandémie COVID-19 a jusqu’à présent fait plus de 37 000 morts dans le monde. Nous espérons que de plus en plus d’organisations comme l’USTA aident de toutes les manières possibles à combattre le coronavirus.

