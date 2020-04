L’US Open sera-t-il le dernier tournoi du Slam?

C’est le report de l’Open de France puis de la suppression de Wimbledon qui a le plus fait douter de la saison de tennis. L’annonce de la non-participation des majors d’argile et d’herbe cette année, la communauté du tennis n’utiliserait que les mots «triste», «dévasté», «déprimé», pour exprimer son sentiment d’absence.

“Je ne pense pas que 2020 soit possible. Il n’y aura plus de tennis …” Emilio Sanchez, frère de l’ancien non. 1 Arantxa Sanchez Vicario a déclaré au sujet de la perturbation des tournois de tennis de la pandémie COVID-19. Il avait parfaitement le droit de ressentir cela comme la saison a commencé à prendre un tour désagréable avec le début de l’annulation d’Indian Wells.

La tournée avait déjà été rude et brutale depuis le début lorsque l’Open d’Australie a été infiltré par des feux de brousse doutant que le tournoi puisse continuer. Personne ne croirait jamais que ce serait une épidémie de virus à côté de couper la tournée.

L’effet domino était inévitable car un événement après l’autre tombait sur des épidémies incertaines. Les masques, les vêtements de protection et plus de places recherchées pour les infirmes étaient indispensables. C’est le bureau de gestion des urgences de New York qui a été autorisé à construire une installation de 350 lits au National Tennis Center de Flushing Meadows pour abriter la surcharge de patients dans les hôpitaux de la ville.

Il est entendu que les lits seraient destinés à ceux qui ne sont pas atteints de la maladie COVID-19, mais la considération sous-jacente pourrait changer à mesure que le besoin d’espace continuerait. Chris Widmaier, le porte-parole du projet a fait remarquer que “nous sommes là pour faire tout ce dont la ville et l’État ont besoin.”

Le stade Louis Armstrong abritera l’installation médicale temporaire et produira 25 000 forfaits repas pour les premiers intervenants liés à la communauté des coronavirus. Il est extrêmement justifié et que les lits supplémentaires aideront à sauver la vie des patients.

L’US Open devrait toujours commencer le 24 août avec les tours de qualification. Cela dépend tellement de l’événement de Flushing que ce serait le moment pour la Canadienne Bianca Andreescu de défendre son titre car elle gagnerait l’an dernier contre Serena Williams en deux sets.

La Canadienne est absente depuis octobre avec une blessure au genou et n’a pas réussi à défendre son titre à Indian Wells lorsqu’il a été annulé en raison de la pandémie. L’Espagnol Rafael Nadal serait également prêt à défendre son titre masculin après une victoire et un titre en 5 sets l’an dernier contre le Russe Daniil Medvedev.

Beaucoup sont découragés par le calendrier abrégé du tennis et se demandent même si la tournée peut continuer après qu’il a été proposé de commencer le 8 juin, maintenant une extension du 13 juillet. Certains fans n’ont pas hésité à exprimer leurs sentiments sur le centre médical de 350 lits en construction au National Tennis Center.

“C’est en avril, l’Open sera-t-il nettoyé et désinfecté d’ici août?”, A demandé un fan. Il y en avait un autre qui se sentait douteux mais réaliste en disant “Espérons que ce virus aura disparu d’ici là. Sinon quoi?” L’image de l’Open avec les saluts et les allées des magasins et des aires de restauration s’est ternie lorsqu’un cadre hospitalier a gêné le site.

“Pourquoi l’Open?” un autre fan dégoûté dirait alors qu’ils retiraient le masque de leur visage dans la rue de Manhattan pour souligner leurs sentiments. Tout le monde essaie d’espérer car Simona Halep s’est sentie soulagée d’avoir pu remporter son titre à Wimbledon et encadrer sa raquette de victoire sur son mur à la maison, maintenant que Wimbledon 2020 vient d’être annulée.

Elle souriait et lui donnait son point de vue sur toute l’affaire en disant: “Prenez soin de vous, restez à la maison et soyez positif.