L’USTA contribue 15 millions pour ses clubs et entraîneurs

La USTALa Fédération américaine de tennis a annoncé que aidera avec 15 millions de dollars aux enseignants y clubs les joueurs de tennis qui souffrent de Covid-19. Le financement, destiné à aider pendant la pandémie de coronavirus, survient dans un climat d’incertitude quant à savoir si l’US Open peut être organisé. En réponse, l’USTA réduira les salaires de ses cadres supérieurs de 20% pour le reste de 2020 dans le cadre d’un effort pour fournir une assistance d’urgence à tous les clubs et installations de tennis américains, ainsi qu’aux professionnels.

Bien qu’il n’ait pas encore été décidé de suspendre le tournoi, Mike Dowse, en conversation avec ‘The New York Times’, a jugé nécessaire de soutenir certains des piliers du tennis pendant cette pause forcée et prolongée. “Nous devons maintenir ces clubs de tennis et ces professionnels à flot aussi longtemps que possible.” À cet égard, et même si l’US Open est annulé, Dowse a déclaré que ce plan d’aide se poursuivrait. “Ces plans vont tenir. Cela était basé sur ce que nous savons que nous pouvons faire, et ensuite, en théorie, si nous pouvons faire plus, nous essaierons de le faire également.” Avec une réduction de 20% des cadres, Dowse a confirmé que les PDG des U.S.T.A. ils auraient des réductions de salaire de 15% et les gestionnaires de 10%.

L’USTA s’associe à la Fédération française et à la Fédération britannique pour aider les bases, les joueurs, les clubs et / ou les entraîneurs. Dowse a soutenu que s’ils n’aident pas les professionnels et les clubs, ils ne pourront pas garder ceux qui enseignent vraiment et continuer à enseigner le tennis.

Concernant la célébration de l’US Open, Mike Dowse a rapporté que la tenue du tournoi sans public est “un scénario très improbable” et que la date de la décision finale de suspendre ou de ne pas suspendre l’événement sera vers juin , sans date exacte confirmée jusqu’à présent.

