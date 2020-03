L’USTA fera un don pour développer le jeu de tennis à Hawaï

L’USTA a annoncé qu’elle fera un don de 15000 $ à la section USTA Hawaii Pacific et au Département des parcs et loisirs de la ville et du comté d’Honolulu pour aider à développer le jeu de tennis dans la région, selon un communiqué de presse de l’USTA.

Le don fait partie du programme de la Coupe Davis de l’USTA Legacy, qui est conçu pour laisser une marque durable dans les communautés qui accueillent les liens de la Coupe Davis aux États-Unis. Cette année, le match de qualification pour le Groupe mondial de la Coupe Davis se tiendra à Honolulu, Hawaï, où les États-Unis affronteront l’Ouzbékistan.

La section du Pacifique de l’USTA à Hawaï et le département des parcs et loisirs d’Honolulu utiliseront le cadeau Legacy pour améliorer le terrain du Donald A. Andrews Diamond Head Tennis Center (DHTC). Le DHTC offre une programmation aux joueurs de tennis de tous âges, y compris la programmation Net Generation pour les jeunes, et accueille une variété d’événements et de tournois tout au long de l’année.

Le président du conseil d’administration de l’USTA et le président Patrick Galbraith ont déclaré: «L’une de nos priorités avec la Coupe Davis aux États-Unis est de redonner aux communautés qui nous donnent tant en accueillant ces événements.

Pouvoir contribuer aux améliorations du Diamond Head Tennis Center est à la fois gratifiant et important, car nous espérons avoir un impact positif pour les joueurs de tennis locaux, anciens et nouveaux ». Ron Romano, directeur exécutif, USTA Hawaii Pacific, a déclaré: “Nous sommes ravis de pouvoir présenter une subvention de la Coupe Davis pour Donald A.

Centre de tennis Andrews Diamond Head. La ville et le comté d’Honolulu ont été d’excellents partenaires dans la promotion du tennis en tant que sport permanent sur plus de 200 courts de tennis publics de la ville ».