L’USTA mène un quiz sur la culture pop des années 90 avec des hommes américains

Lors de la rencontre de la Coupe Davis ce week-end entre les États-Unis et l’Ouzbékistan à Honolulu, l’USTA a pris le temps de mener un quiz sur la culture pop des années 90 avec Tommy Paul, Taylor Fritz et Reilly Opelka, ainsi que les jumeaux de 41 ans Bob et Mike Bryan.

Fritz était le seul à briller parmi le lot. Voici un aperçu de la vidéo –

Taylor Fritz, Reilly Opelka et Tommy Paul sont nés dans les années 1990. Les frères Bryan étaient adolescents cette décennie.

Nous nous demandons donc, dans quelle mesure connaissent-ils les années 90? 🧐 @ Bryanbrothers I @Bryanbros I @ Taylor_Fritz97 I @ReillyOpelka I @ TommyPaul1 pic.twitter.com/s4lhZanh8Y – USTA (@usta) 9 mars 2020