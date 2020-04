L’USTA publie une déclaration conseillant aux gens de ne pas jouer au tennis

La United States Tennis Association (USTA) a publié vendredi une déclaration recommandant aux gens de ne pas jouer au tennis pendant la pandémie de coronavirus. Dans sa déclaration publiée vendredi, l’USTA déclare: “Sur la base des recommandations du groupe consultatif USTA COVID-19, l’USTA estime qu’il est dans l’intérêt de la société de prendre une pause collective pour pratiquer le sport que nous aimons.

Bien qu’il n’y ait pas d’études spécifiques sur le tennis et Covid-19, les conseillers médicaux estiment qu’il est possible que le virus responsable de Covid-19 puisse être transmis par le partage et la manipulation communs de balles de tennis, de poignées de porte, de bancs, de poteaux de filet et même d’un court surfaces.

En conséquence, l’USTA demande qu’en tant que joueurs de tennis, nous devons être patients dans notre retour devant les tribunaux et considérer comment nos décisions nous affecteront non seulement, mais comment nos décisions peuvent avoir un impact sur nos communautés plus larges.

En attendant, nous encourageons tout le monde à rester actif et en bonne santé avec des exercices à domicile et des variantes créatives de “tennis à domicile”. “L’USTA a déclaré qu’elle fournirait des mises à jour à mesure que de nouvelles informations deviendraient disponibles.

Déclaration de l’USTA sur la sécurité du tennis pendant la pandémie du virus COVID-19

La plupart des États des États-Unis ont déjà émis des ordonnances de séjour à domicile pour leurs résidents et nombre d’entre eux espèrent qu’un verrouillage national sera annoncé par le gouvernement fédéral.

Pour l’instant, tous les tournois professionnels jusqu’au 12 juillet ont été annulés et la tournée de tennis devrait reprendre le 13 juillet, bien que la reprise dépende en grande partie de la façon dont la crise sanitaire mondiale se déroulera.