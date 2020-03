L’USTA publie une déclaration sur la pandémie de coronavirus

La United States Tennis Association (USTA) a officiellement annulé tous ses événements qui devaient débuter avant le 20 avril. L’ATP a annoncé une suspension de six semaines du circuit professionnel masculin en raison de l’épidémie de coronavirus, alors qu’il n’y aura pas de toute Tournée Mondiale de Tennis WTA ou ITF dans les cinq prochaines semaines.

“En raison de la pandémie de coronavirus, l’USTA a décidé de suspendre tous les événements sanctionnés par l’USTA jusqu’au 20 avril. Nous avons pris cette décision afin d’assurer la santé et la sécurité de tous, sachant qu’en ce moment sans précédent, nous avons une responsabilité non seulement à ceux qui jouent, suivent et aiment notre sport, mais aussi à leurs communautés respectives dans tous les coins des États-Unis

Nous comprenons que – en particulier en ce moment – rien n’est plus important que cela “, a déclaré le président / président Patrick J. Galbraith et le PDG / directeur exécutif Michael Dowse dans un communiqué publié par l’USTA.” Nous réalisons que c’est une période difficile pour tous, mais ce doit aussi être un moment où nous élevons nos jeux respectifs en termes d’utilisation du bon sens et d’adhésion aux protocoles définis par nos responsables de la santé publique.

Il s’agit d’une situation fluide et en constante évolution qui présente chaque jour de nouveaux défis, et nous tous, à l’USTA, nous engageons à surveiller et à surveiller en permanence cette situation en constante évolution afin de pouvoir prendre les décisions les plus éclairées possibles en ce qui concerne pour protéger notre personnel, nos bénévoles et tout le monde passionné par le grand sport du tennis.

“Certes, c’est un défi. Mais c’est un défi que nous allons rencontrer et affronter ensemble. Nous allons revenir sur le terrain, mais d’abord, nous devrons être intelligents; nous devrons être en sécurité; et nous devrons être forts. Sans aucun doute, nous pouvons faire toutes ces choses. ”