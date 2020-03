L’USTA publie une déclaration sur les Jeux olympiques de Tokyo 2020

La United States Tennis Association (USTA) “soutient pleinement” la décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Mardi, il a été annoncé que les Jeux olympiques de Tokyo auraient lieu en 2021. “La décision de reporter les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo était évidemment difficile, et nous sommes frustrés et déçus que tant d’athlètes connaissent en ce moment “, a déclaré l’USTA dans un communiqué publié.

“En fin de compte, cependant, avec la situation actuelle et évolutive entourant le virus COVID-19, ce fut la décision la plus prudente et la plus appropriée. L’USTA soutient pleinement cette décision, car la santé et la sécurité des athlètes, des fans, des bénévoles, le personnel et tous ceux qui participent à Tokyo 2020 sont la plus haute priorité.

Nous travaillerons en étroite collaboration avec le CIO, l’USOPC, la WTA, l’ATP et l’ITF à mesure que nous progressons dans ce processus. “La décision de reporter les Jeux olympiques de Tokyo en raison du coronavirus n’a pas été une surprise.” Compte tenu de la situation actuelle, en ce qui concerne les Jeux de Tokyo, en tant que pays hôte, afin de garantir que les athlètes du monde entier puissent concourir dans leurs meilleures conditions, et aussi pour assurer la plus grande sécurité des spectateurs, je lui ai demandé de envisager de reporter les jeux d’environ un an », a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe, selon NBC News.

Dans le même temps, le CIO a déclaré dans une déclaration conjointe avec le comité d’organisation de Tokyo 2020: “Les dirigeants ont convenu que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps troublés et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au le bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement. ”