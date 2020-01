Luthi sur la longévité de Federer en 2020

Roger Federer est apparu pour la vingt et unième fois dans le Open d’Australie quand il a sauté sur la piste pour affronter l’Américain Steve Johnson au premier tour. Le Bâle, multiple vainqueur du tournoi, a facilement accédé à la phase suivante du tournoi en laissant des sentiments positifs après ne pas avoir joué un seul match précédent. Le «Swiss Express» est déjà en cours pour une autre année avec 38 étés derrière. Son entraîneur et capitaine de la Coupe Davis, Severin Lüthi, a accordé une interview pour le médium helvétique Tages Anzeiger dans laquelle il a de nombreux détails d’aujourd’hui concernant le 20 fois champion du Grand Chelem.

Préparation pour l’Open d’Australie 2020. «C’était un début idéal pour le tournoi, je jouais déjà très bien à l’entraînement. Bien que tout puisse changer en compétition. Vous pouvez vous entraîner autant que vous le souhaitez, mais si vous avez eu un match difficile plus tard, votre corps peut souffrir.

Si Roger avait perdu au premier tour, on aurait pu dire qu’il aurait dû jouer un tournoi préparatoire. Mais je n’avais vraiment pas à le faire. Il n’en a pas besoin, à 38 ans il ne doit rien à personne. Il doit faire ce qu’il pense être bon pour lui. “

Le secret de la longévité dans le circuit Federer. “Pourquoi continuez-vous à jouer à cet âge? Pourquoi êtes-vous toujours aussi motivé? Peut-être parce que vous continuez à trouver de nouvelles motivations et des choses qui vous inspirent. Jouer par exemple, dans des endroits comme le Mexique avec 40 000 personnes. Ce serait idéal si vous pouviez jouer tous les tournois, mais c’est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. “

Attentes pour cet Open d’Australie. “Nous essayons toujours de voir les choses d’un point de vue positif. Non seulement pour atteindre les demi-finales, car si nous y arrivions, nous ne serions que deux victoires dans le titre.

Les conditions du tournoi ont changé, les balles et aussi la surface de Plexicushion en Green Set. Les pistes sont un peu plus lentes que l’an dernier, même si nous ne savons toujours pas comment cela évoluera dans les jours à venir. Ces conditions plus lentes ne blessent pas Roger, il peut s’adapter facilement, il a l’expérience nécessaire pour le faire.

La fin inévitable de sa carrière. “Je ne sais pas quand il le quittera. Mais ce que je sais, c’est que si vous me demandez il y a quelques années, je n’aurais pas imaginé Roger jouer en 2020. Pas un sujet dont nous avons parlé sincèrement. Cependant, je pense qu’il n’annoncera pas sa retraite trop tôt.” quand je décide de le faire. “

Le combat pour être le joueur avec le plus de tournois du Grand Chelem de l’histoire. “Je pense qu’il peut encore gagner plus de titres du Grand Chelem. Être capable de jouer le tournoi, tout peut arriver. Il l’a montré en 2017. À cette époque, il a également très bien joué à l’entraînement comme maintenant. Pour lui, s’entraîner signifie beaucoup plus parce qu’il joue moins tournois. “

Opposition à Federer avec la Next Gen. “Je dirais que cette année, ils ne remporteront pas encore un titre du Grand Chelem. Vous ne devriez jamais sous-estimer les grands champions. Jusqu’à ce qu’ils l’obtiennent, je ne pourrai pas le dire.”

