lutte avec des entraîneurs avant l’Open d’Australie

Le trop charismatique Roger Federer a de nouveau souligné sa grande personnalité en jouant une partie de «cache-cache» avec les membres de son équipe, l’entraîneur Severin Luthi et l’entraîneur de fitness Pierre Paganini, dans les couloirs de l’Open d’Australie.

Federer et Paganini ne pouvaient pas tromper Seve trop facilement, alors ils ont décidé de le taquiner. Luthi entraîne Federer depuis 2007, il ne faut donc pas s’étonner qu’il connaisse chaque coup du Suisse, même s’il s’agit ici d’un jeu de cache-cache.

Roger Federer entamera sa campagne Open d’Australie 2020 demain contre Steve Johnson, mais Federer n’est pas trop confiant quant à sa forme puisque l’AO est son premier tournoi de l’année.

Il est prêt pour le match et je ne le suis pas. Je dois m’assurer de sortir rapidement des portes. La pratique se déroule bien; J’ai eu amplement le temps de me rythme et de faire tout ce que je devais faire pour me préparer. J’espère que ça suffit.

Je sais que c’est un très long chemin vers la victoire; c’est pour ça que je dois prendre un match à la fois. Mes attentes sont assez faibles. “, A déclaré Federer avant l’affrontement contre Johnson. Si vous voulez voir Roger Federer dans un autre moment amusant, vérifiez comment il s’est moqué de la forme de Nick Kyrgios lors de l’événement Rally For Relief.