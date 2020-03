L’ancienne star du tennis du Top 10 en simple et double Radek Stepanek a posté un message à ses fans en ligne via les réseaux sociaux, leur demandant de s’unir dans la crise actuelle du COVID-19. La République tchèque a déclaré l’état d’urgence en raison de la pandémie de COVID-19, avec plus de 600 cas signalés dans le pays.

Dans son message, Stepanek a commenté: “Je vous salue dans cette situation difficile dans laquelle nous nous trouvons. Je vous serais reconnaissant de combattre ce virus avec attention et d’obéir au décret de notre gouvernement. Nous pouvons le faire par notre discipline et en étant capables de se réunir quand cela est le plus nécessaire.

C’est à propos de nous tous. Un pour tous, tous pour un. Luttons pour la République tchèque. Je sais ce que c’est que de se battre pour la République tchèque. Chaque fois que c’était le plus nécessaire, nous pouvions nous réunir. Nous y sommes ensemble! Stepanek, 41 ans, a culminé à la 8e place du classement du simple et no.

4 au classement double. Il a atteint deux finales des Masters 1000 et les quarts de finale de Wimbledon en 2006 et a remporté le match décisif pour l’équipe victorieuse de la République Tchèque en Coupe Davis en 2012 et en 2013. En double, il a remporté son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie 2012, avec son partenaire indien Leander Paes, battant les Bryan Brothers en finale.

Le duo a également remporté le titre de double masculin à l’US Open 2013, battant Bruno Soares et Alexander Peya en finale. Depuis sa retraite, il a également travaillé dans les équipes d’entraîneurs de Novak Djokovic et Grigor Dimitrov.