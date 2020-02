Lynette Federer, la mère de Roger, parle de l’Afrique du Sud et d’anecdotes

Il est toujours intéressant d’en savoir un peu plus sur des figures proches d’une légende, celles qui ont forgé l’esprit et la personnalité de personnalités influentes à travers le monde. La famille de Roger Federer Il a toujours été très discret et il est difficile de peser le degré d’importance qu’une figure comme Lynette Federer dans le développement personnel et tennis de votre enfant. D’origine sud-africaine, la mère de Bâle a toujours cherché à garder un profil bas auprès des médias et n’est pas la plus courante dans les tribunes, mais est l’un des grands partisans de la préoccupation humanitaire du joueur de tennis et de sa façon d’être qu’il a captivé la moitié du monde. Dans une interview pour le journal suisse Tagesanzeiger, il aborde des aspects intéressants.

Née à Kempton Park, près de Johannesburg, Lynette a développé les premiers stades de sa vie dans un pays qu’elle connaît bien et avec qui elle a toujours voulu que Roger reste connecté. “Quand il était bébé, nous venions parfois pour rencontrer sa famille résidant ici. Il était adorable comme un enfant, très calme. J’ai toujours voulu lui inculquer la culture sud-africaine et parfois il lui parlait en anglais. Je savais que je ne pouvais pas aller trop loin avec ça parce que Robert Je ne connaissais pas la langue, mais nous avons accepté de lui parler beaucoup de ce pays, de lui inculquer sa culture et de cuisiner beaucoup de plats typiques. position mondiale des idoles pour aider de nombreuses personnes “, déclare Lynette.

“L’histoire de l’apartheid est quelque chose dont nous avons beaucoup parlé et je suis ravi de voir Roger dire quelque chose d’aussi puissant qu’il aurait aimé rencontrer Nelson Mandela, plutôt que toute autre personne avec laquelle il ne pourrait pas avoir de relation. Quand il était comme un enfant et nous sommes venus ici, il a été témoin de la pauvreté de nombreux garçons de son âge. Nous n’avons jamais voulu cacher la réalité pour qu’il ne voie pas la misère dans laquelle beaucoup vivaient. Nous avons été privilégiés et je pense que cela l’a beaucoup marqué de voir comment les choses étaient là pour beaucoup C’est pourquoi, dès qu’il a créé la Fondation, il a montré une grande détermination à être présent en Afrique du Sud », explique la mère de Roger.

Interrogée sur la façon dont elle perçoit les changements visibles dans le pays. Lynette Federer C’est brutal. “Je suis heureuse de voir qu’elle évolue et tend à réduire à la fois les inégalités et le racisme. Il est très important qu’il y ait des Noirs aux postes de responsabilité car il y a encore beaucoup de choses à changer”, révèle une femme qui voit des traits de l’héritage sud-africain dans la personnalité de Roger Federer. “C’est une personne très ouverte et extrêmement drôle. Je reconnais en lui beaucoup de choses caractéristiques de l’essence sud-africaine, ainsi que son caractère toujours curieux et disposé à écouter les gens et à apprendre.” Mots intéressants de la personne qui peut le mieux rencontrer Roger: sa mère.

