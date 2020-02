Lynette Federer se souvient du premier voyage de sa famille en Afrique du Sud après la naissance de Roger

Lynette Federer se souvient bien du premier voyage de la famille en Afrique du Sud après la naissance de Roger. Federer, 38 ans, est retourné en Afrique du Sud cette semaine pour un match de charité. Le record 20 fois champion du Grand Chelem devrait rencontrer son ancien rival Rafael Nadal ce vendredi.

La maman de Federer, Lynette, est née en Afrique du Sud et les Suisses voulaient y jouer un match avant de l’appeler carrière. “Je me souviens bien quand nous avons pris l’avion pour la première fois en Afrique du Sud avec nos enfants, Roger avait trois ou quatre mois, sa sœur nous a occupés pendant tout le vol tandis que Roger dormait, quand nous sommes revenus après les mois d’été, Roger pouvait s’asseoir et “, a déclaré Lynnete Federer, selon Tages-Anzeiger.

Cette semaine, Federer a parlé de son enthousiasme pour le match en Afrique et a souligné que jouer là-bas comptait beaucoup pour lui. Le match devrait battre le record de la plus grande audience de tennis de tous les temps, alors qu’environ 50 000 spectateurs devraient être présents.

Tous les profits récoltés de The Match in Africa 6 seront reversés au profit des enfants de la région