“Ma carrière a été une montagne russe psychologique”

Janko Tipsarevic a mis fin à sa carrière après la finale de la Coupe Davis à Madrid. Le 5 décembre 2010, il a remporté la Coupe Davis avec l’équipe nationale serbe après avoir battu la France en finale. En 2011, Janko a joué sa meilleure année, atteignant cinq finales et en remportant deux (Kuala Lumpur et Moscou) et participant pour la première fois à la finale de l’ATP World Tour, au cours de laquelle il a battu le numéro un mondial Novak Djokovic.

Dans une nouvelle entrée dans la série d’essais photo de Derrière la raquette, le Serbe a parlé de sa carrière: «J’ai pris ma retraite à la fin de l’année dernière. J’ai récemment étendu mon académie à quatre nouvelles villes à travers le monde, tout en étant entraîneur à temps partiel.

Après mes nombreuses années en tournée, la première chose que j’enseignerais aux autres est la persévérance. La persévérance m’a aidé à traverser la quantité énorme d’émotions mitigées qui sont venues pendant mes blessures. Je suis assez malheureux d’avoir à subir sept interventions chirurgicales au cours des cinq dernières années.

C’est une montagne russe psychologique. Bien que difficile à traverser, cela m’a permis d’être un meilleur père, mari, propriétaire d’entreprise, ami et fils. J’ai appris que pour grandir en tant que personne, il faut apprendre à faire face à l’adversité tout en étant humble en période d’espoir.

Pendant mes blessures, il y avait certainement de graves problèmes mentaux auxquels je faisais face, vous pouvez même utiliser le terme dépression pour décrire ce que je ressentais. Traitant de tous les hauts et les bas, des médecins et des opinions, vous devenez f ** king fou de ne pas savoir quoi faire.

En fin de compte, je ne pense pas que les conseils généraux de «rester positif» soient utiles. Il y a eu de nombreuses fois où je me suis battu pour éviter de me blesser, j’ai joué contre des challengers, je me suis effondré, pour seulement me blesser à nouveau et recommencer. Je ne suis généralement pas une personne optimiste ou je suis un fan de gens optimistes.

Je ne crois pas que les optimistes puissent vraiment évaluer la situation actuelle, tout en essayant toujours de regarder du bon côté. Je préfère me considérer comme un réaliste. Pour voir votre situation actuelle et la comprendre comme s ** t, tout en sachant que vous êtes assez fort, sage et courageux pour y faire face car il n’y a pas d’autre choix, c’est la seule façon de vivre à mon avis.

Avant d’atteindre mon potentiel, je peux honnêtement dire que j’étais un lâche et que je n’acceptais pas complètement qui j’étais. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser, hors des juniors, que je ne jouais plus contre les garçons et les jours où j’essayais d’être cool et de ne pas donner 110% devaient être terminés.

Je me souviens avoir vu Nadal jouer cette star montante, Tsonga, à l’Open d’Australie. Nadal a été expulsé du terrain et a perdu environ deux sets à aimer et 4-1 dans le troisième. Sur un point insignifiant, Nadal frappe un vainqueur du coup droit et crie «Vamos» aussi fort qu’il le peut.

On pouvait voir qu’il croyait vraiment pouvoir gagner. Il a fini par perdre ce set et le match, 6-1. C’est là que j’ai vraiment réalisé à quel point j’étais lâche. Ici, j’agis cool lorsque Rafael Nadal n’est pas gêné de montrer, non seulement aux 15 000 personnes de la Rod Laver Arena, mais au monde entier, qu’il donne le maximum d’efforts et se fait toujours tuer.

Cela m’a montré qu’il n’a pas peur de l’échec. Travailler sur le pilote automatique pour faire le strict minimum de tout ce que vous devez faire ne vous aidera pas à vivre vos rêves. Avec le recul, si je n’atteignais pas le top 10, ou les autres réalisations de ma carrière, je ne pense pas que j’aurais été heureux car j’aurais su que j’en avais laissé sur la table.

Si j’avais réalisé tout cela plus tôt, je suis sûr que j’aurais été dans le top 10 plus longtemps. Je suis dans un très bon endroit maintenant, travaillant probablement plus d’heures que jamais et n’écoutant pas mes amis qui disent: «Maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez profiter de la vie et vous détendre». Je suis très excité pour le prochain chapitre de ma vie et devenir père d’un deuxième enfant ».