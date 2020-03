Ma copine est en auto-isolement

Le Néo-Zélandais Marcus Daniell dit que sa petite amie est isolée aux États-Unis avec certains symptômes de Covid-19. Daniell dit que sa partenaire Caroline s’est isolée d’elle-même dans le Connecticut après la fermeture de son cabinet d’avocats aux États-Unis lorsqu’un de leurs employés a contracté le virus.

S’adressant au New Zealand Herald, Daniell a déclaré: “Elle a essayé de passer un test ces derniers jours et on vient de lui dire” non, non, non. Et c’est avec des symptômes et d’avoir été en contact étroit avec des cas confirmés comme cabinet d’avocats a été touché par elle.

C’est parce qu’elle ne fait pas partie de la “ population à risque ” (elle a 30 ans), ce qui est assez juste, mais elle ne pense pas qu’il y ait suffisamment d’informations sur le moment où il est acceptable de côtoyer les personnes à risque.

Elle a eu deux des symptômes, un mal de gorge et une toux sèche. Elle n’a pas eu la fièvre mais il suffit de dire: «merde, c’est ça? Elle va finir [the period] dans cette cabine. Si elle se sent en sécurité, elle va emménager avec ses parents, mais elle panique en quelque sorte sur les risques potentiels et sur la durée de l’incubation en vous.

Ce ne sont pas des décisions faciles. Elle était à New York jusqu’à il y a quelques jours et il y avait beaucoup trop de gens qui ne prenaient pas cela au sérieux et qui traînaient toujours dans des bars et autres. Dans une population comme ça, quand tout le monde est si proche, je pense qu’il va y avoir une énorme quantité de cas non officiels. “

Le monde non. 49 en double dit qu’il envisage de la rejoindre. “Soit je vais chez elle, je m’isole pendant deux semaines, puis je déménage chez ses parents et je campe là-bas pendant au moins quelques mois.

Ou elle vient ici, et nous nous isolons sur la côte ouest pendant quelques semaines. Elle craint de quitter ses parents qui sont un peu plus âgés. Et elle doit réfléchir, peut-elle conserver son emploi si elle vient ici? Pour moi, je dois penser à … puis-je faire quelque chose pour le tennis si je suis là? Ce que je ne pense pas pouvoir, je pense que tout serait arrêté.

Je ne sais pas vraiment quoi faire. C’est ce genre de chose pour laquelle vous voulez être avec votre partenaire, mais il semble que l’un de nous va devoir prendre une décision merdique. “Daniell continue,” Si la Nouvelle-Zélande devient stricte avec le verrouillage et dit de ne pas se rassembler , continuons-nous à nous entraîner ou non?

Vous pourriez dire que le tennis est éloigné, mais nous touchons tous les balles et vous ne pensez pas à ne pas vous toucher le visage lorsque vous êtes sur un court de tennis, donc le risque de transmission pourrait être assez élevé. Il semble y avoir beaucoup d’intérêt pour les joueurs de tennis, que faisons-nous maintenant et que nous ne faisons pas d’argent.

Mais la réalité est que nous sommes encore très privilégiés par rapport à des centaines de millions de personnes dans le monde et nous devons garder une certaine perspective. ”