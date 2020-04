Ma défaite la plus bouleversante est survenue contre Roger Federer en …

La star du tennis suisse Stan Wawrinka a révélé que le moment où il était le plus bouleversé en terminant du côté des perdants était lorsqu’il avait perdu un thriller en demi-finale contre Roger Federer lors de la finale Nitto ATP. En 2014, Wawrinka avait une chance en or de battre Federer et de faire sa première finale à l’O2 Arena, mais il n’a pas réussi à livrer dans les moments clés alors qu’il a battu quatre balles de match contre le joueur de 38 ans.

Wawrinka dit que le moment où il était le plus contrarié de perdre un match, c’était cette demi-finale des ATT WTF contre Federer lol – José Morgado (@josemorgado) 18 avril 2020

“Je pensais que c’était un match très excitant, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré Federer à l’époque après avoir battu Wawrinka.

«Je pense que la foule s’y est vraiment mise. Je ne pensais vraiment pas que j’allais inverser la tendance parce que Stan avait l’air très bien pendant longtemps, était capable de gagner le deuxième set d’une manière ou d’une autre en traînant. Puis dans le troisième, je pense qu’il a très bien joué.

Peut-être qu’un service l’a laissé partir un peu quand il en avait le plus besoin. “Wawrinka, triple champion du Grand Chelem, a organisé une session Instagram Live avec le numéro un mondial Novak Djokovic samedi.