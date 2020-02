Ma dernière collection de mode s’inspire de l’Afrique

Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, a déclaré que sa dernière collection de mode qu’elle avait présentée à la Fashion Week de New York était inspirée de l’Afrique, dans une interview à Essence. Williams, qui a présenté sa première collection en septembre dernier à New York, a commenté: “Je pensais à certains de mes endroits préférés pour voyager, qui finalement quand j’y ai pensé, c’était l’Afrique.

C’est de là que j’ai obtenu l’impression de girafe. Et puis aussi le cuir végétalien parce que j’ai l’impression que beaucoup de choses sont tuées et que nous ne sauvons pas la terre. Nous pouvons tous faire une petite chose et aider, ce qui a également été une grande partie de notre inspiration.

Je voulais juste faire quelque chose de différent et septembre était plus la piste. Et il s’agissait du designer. Beaucoup de gens ne comprennent pas les designers et ce à quoi nous pensons, mais je voulais que les gens sachent d’où je viens. Je conçois depuis des années et je suis allé à l’école pour ça.

Ce n’est pas seulement quelque chose que j’ai augmenté et je me suis dit «Oh, je veux concevoir». C’est comme «Non, j’ai réellement étudié», et donc je pense que c’est vraiment important. »Williams a dit qu’elle voulait aussi un cadre plus intime pour la série.

“Il y avait très peu de célébrités ici, juste quelques-uns de mes amis les plus proches. Je voulais me concentrer sur les médias parce qu’ils ont beaucoup aidé la marque et aussi je voulais qu’ils se sentent spéciaux. C’est à leur sujet, pas nécessairement le pizazz et toutes les lumières et les caméras. “

Williams est actuellement classée n ° 9 dans le monde et en plus de son tennis et de la mode, elle a également travaillé sur plusieurs autres projets, y compris ses campagnes pour l’égalité des sexes dans le sport et mettant en lumière les problèmes rencontrés par les mères qui travaillent.