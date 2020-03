“Ma maman me manque plus que mon père” – Sofia Kenin sur ses parents

Sofia Kenin a connu un début d’année splendide en remportant l’Open d’Australie 2020. Dans un podcast récent du Racquet Magazine, elle a parlé de sa famille et du rôle qu’ils ont joué dans sa carrière de tennis. Vérifiez-le.

Qu’est-ce que Sofia Kenin a dit?

Sofia Kenin a parlé de son déménagement aux États-Unis. Dit-elle,

«Je suis né en Russie, mes parents voulaient déménager aux États-Unis pour me donner le rêve américain. J’ai déménagé quand j’étais bébé, donc je ne me souviens pas beaucoup de la Russie. “

Cependant, elle a dit qu’elle avait des vidéos d’elle faisant un bonhomme de neige quand elle était jeune. Elle a dit qu’elle était trop gênée par ces vidéos. Je le serais aussi si je faisais de telles vidéos.

Sofia Kenin a ensuite expliqué comment elle s’était lancée dans le tennis et la participation de ses parents. Dit-elle

«Je n’aimais pas jouer avec des jouets, je jouais avec des balles et je frappais avec des raquettes, alors mon père a décidé de me mettre au tennis. Ma maman était impliquée au départ quand je ne voyageais pas beaucoup. Quand les choses ont décollé, elle est restée à la maison et je voyage avec mon père partout. »

Elle a ensuite été interrogée sur le bilan de sa mère. Sofia a dit que sa mère lui manquait et lui manquait plus que son père, mais elle était simplement heureuse qu’elle la soutienne dans son effort. Elle a également dit qu’elle et son père forment une équipe et qu’elle entretient d’excellentes relations avec lui.

Après son incroyable démarrage en 2020, je suis sûr que les parents de Sofia Kenin seront très fiers d’elle. Cependant, ils seront contrariés que leur fille n’ait pas pu continuer à cause du coronavirus qui a suspendu la tournée WTA.

Une fois le coronavirus contenu, la visite WTA reprendra. Nous pouvons nous attendre à ce que Sofia Kenin remporte d’autres titres et que ses parents la soutiennent toujours.