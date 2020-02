Ma meilleure semaine de tous les temps, c’était ma première et peut-être la dernière finale

Le Portugais Pedro Sousa n’a pas réussi à décrocher son premier titre ATP dimanche dernier à Buenos Aires, mais cela ne l’a pas empêché d’être extrêmement satisfait de sa semaine au tournoi. Sousa, qui a été battu lors du tour final de qualification de Buenos Aires, est entré dans le tableau principal en tant que perdant chanceux, puis a effectué une course sensationnelle pour effectuer sa première finale de l’ATP.

Le Portugais de 31 ans a battu Facundo Diez Acosta, Jozef Kovalik et Thiago Monteiro avant qu’il ne se fasse renverser par la tête de série Diego Schwartzman en demi-finale. Sousa a surmonté une blessure à la jambe gauche pour battre Monteiro en quart de finale mais n’a pas pu en faire autant en finale que No.

Casper Ruud, 8 têtes de série, a profité pleinement du fait que les Portugais n’étaient pas à 100% pour gagner 6-1 6-4. “C’est la meilleure semaine de ma vie, ma première finale et peut-être la dernière”, a déclaré Sousa lors du circuit ATP. «Je suis venu jouer des qualifications il y a environ deux semaines et je suis assis ici dimanche. Je ne peux pas être plus heureux. Ruud a joué très ferme et est le champion mérité ».