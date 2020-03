Cette année, John Isner n’a pas très bien commencé: 3 défaites en ATP Cup avec Casper Ruud, Daniil Medvedev et Fabio Fognini, une demi-finale et un deuxième tour au 250 à Auckland et New York et un troisième tour à l’Open d’Australie, où il a perdu contre Stan Wawrinka pour retrait.

L’année dernière, «Long John» a atteint la finale de l’Open de Miami, où il a perdu contre Roger Federer. Isner a atteint son meilleur classement en simple en juillet 2018 grâce à sa première couronne en Masters 1000 à l’Open de Miami 2018 et à une apparition en demi-finale aux Championnats de Wimbledon 2018.

Il a également atteint à deux reprises les quarts de finale de l’US Open en 2011 et 2018, ce dernier ayant contribué à le qualifier pour sa première apparition en finale de l’ATP plus tard cette année-là. Il possède actuellement le deuxième as de l’histoire du circuit ATP, avec plus de 12 000 as.

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Isner a déclaré que sa mère Karen Isner et son épouse Madison McKinley ont été les piliers de sa vie. «Si je pouvais parler de deux, je dirais ma mère et ma femme. Ma mère a été une énorme inspiration pour moi.

Elle a eu une bataille contre le cancer qu’elle a pu combattre. J’ai vu à quel point c’était difficile pour elle de traverser ces moments. Mais elle a persévéré et elle est en rémission maintenant », a expliqué John Isner. «Et ma belle épouse, Maddie, la mère de mes deux enfants, à 13 mois d’intervalle, alors elle a été une rockstar absolue, et nous n’aurions pas pu faire autrement. Ce sont les deux personnes sur lesquelles je m’appuie le plus dans ma vie », a-t-il ajouté.