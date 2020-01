“Ma mission est d’être le plus grand” – Coco Gauff après avoir battu Venus Williams à l’Open d’Australie 2020

Le jeune phénomène du tennis des États-Unis, Coco Gauff, a une nouvelle fois fait irruption devant son idole Venus Williams lors du premier tour du Grand Chelem. Gauff, âgé de 15 ans, a battu le septuple champion du Grand Chelem Williams 7-6 (5), 6-3 et s’est qualifié pour le deuxième tour de l’Open d’Australie 2020.

Après sa victoire lundi, Coco Gauff a réfléchi à ses projets à long terme dans le domaine du tennis. Elle pense qu’un jour son nom sera associé aux grands noms du tennis et gravé dans les livres d’histoire du sport. Son objectif est d’avoir une série de tournois du Grand Chelem comme Serena Williams. «Ma mission est d’être la plus grande. C’est mon objectif, gagner autant de tournois du Grand Chelem que possible », a déclaré Gauff.

«Je crois que je peux battre n’importe qui» – Coco Gauff

Numéro 67 mondial Coco Gauff pense qu’elle peut vaincre n’importe qui sur le circuit WTA. La jeune Américaine respecte le jeu de tout le monde mais en même temps elle n’est pas prête à s’installer dans le domaine du perdant. Et certainement, Coco a pleinement confiance en elle-même qu’elle peut retirer le titre de l’Open d’Australie cette année.

Coco Gauff et Venus Williams

«Si je participe à un tournoi en pensant que je vais perdre, je vais perdre. Je crois que je peux battre n’importe qui, mais je pense que c’est la mentalité de presque tous les joueurs. Ceux qui sont les grands, ils ne craignent vraiment personne. Vous respectez votre adversaire, mais vous ne pouvez pas entrer dans le match en craignant quelqu’un parce que vous allez perdre et je ne veux pas perdre », a ajouté Gauff.

Coco Gauff, âgée de 15 ans, a battu la joueuse du top 10 Kiki Bertens lors de l’Open de Linz 2019. Plus tard, en tant que perdante chanceuse du tournoi, elle a ensuite décroché le titre en bouleversant la championne du Grand Chelem Jelena Ostapenko en finale.

“Je ne prends pas vraiment la vie trop au sérieux” – Gauff

Lors de sa conférence de presse d’après-match, elle a parlé de ses activités sur les réseaux sociaux. Coco a mentionné qu’elle est «très active» sur TikTok (l’application de partage de vidéos) et que cela l’oblige généralement à tergiverser d’autres choses.

«Je tergiverse beaucoup sur cette application. Je dois faire mes devoirs. Tout le monde pense que je suis si sérieux à cause de mon comportement sur le terrain. Vraiment pas. Je ne prends pas vraiment la vie trop au sérieux, j’aime juste m’amuser. Même chose avec mon père. Je sais que mon père ressemble à ce grand gars intimidant. Mais il est vraiment plus le farceur », a déclaré Cori Coco Gauff.

Coco Gauff et Venus Williams

À Melbourne, Venus Williams avait le dessus sur les vainqueurs, et les deux dames américaines ont servi 77% de leurs premiers services. La joueuse la plus âgée du tirage au sort, Venus a perdu le contrôle des erreurs non forcées et cela a poussé Coco vers la la victoire. Ensuite, Gauff organise son affrontement de deuxième tour contre Sorona Cirstea de Roumanie.

✅1 🇦🇺 gagner ✅ battre mon idole 🙏🏾 ✅ Foule australienne 🔊 ✅ Grande journée 😊 # AustralianOpen #blessed pic.twitter.com/lBT85uupEA

– Coco Gauff (@CocoGauff) 20 janvier 2020