“Ma priorité pour cette année est les Jeux olympiques”

Simona Halep a remporté une victoire lors de son premier match en simple de la saison, se battant devant le wildcard Ajla Tomljanovic pour se qualifier pour les quarts de finale d’Adélaïde International. Le joueur roumain veut être au sommet lorsque l’Open d’Australie débutera le 20 janvier.

“J’ai l’impression d’avoir plutôt bien servi aujourd’hui, sept as, donc c’est bon pour le don”, a déclaré Halep en conférence de presse. “Et je bougeais assez bien. J’étais forte sur mes jambes. Je pouvais très bien répondre à ses balles très durement frappées.

C’était un peu difficile que ce soit le premier match de l’année, et même si vous vous entraînez des semaines d’affilée, ce n’est pas comme lorsque vous jouez un match. J’ai donc besoin d’un peu de temps. J’ai besoin de quelques matchs et je le ressens mieux.

Mais ça allait. “” C’est toujours bien d’avoir des matchs difficiles, parce que vous en avez besoin au début et de vous habituer à la pression et à la tension pendant les matchs “, a-t-elle ajouté.” Je suis donc satisfaite du match d’aujourd’hui. , et je suis sûr que le prochain sera plus difficile. “

À propos de ses objectifs pour 2020, Simona a expliqué: “Donc, mon objectif pour cette année est, bien sûr, un Grand Chelem, j’ai commencé à aimer ça, et ma priorité est les Jeux olympiques. Je veux vraiment une médaille. Peu importe laquelle ou où, comme les simples, les doubles, les mixtes. J’en veux juste un. Je ferai tout ce que je peux pour le faire. ”