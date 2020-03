Ma star du sport préférée est actuellement Rafael Nadal

Le footballeur de Chelsea Marcos Alonso a déclaré que Rafael Nadal était son sportif préféré et classait l’Espagnol au-dessus de ses compatriotes Roger Federer et Novak Djokovic. S’adressant au site officiel de Chelsea, Alonso a déclaré: “À part le football, je pense que je choisirais le tennis et le golf comme mes autres sports préférés.

Je suis allé à la finale de Wimbledon l’année dernière et c’était incroyable. J’ai adoré regarder un grand match entre deux des plus grands joueurs de l’histoire, [Novak] Djokovic et [Roger] Federer. Je dois dire cependant que ma star du sport préférée est actuellement un autre joueur de tennis, à Rafa Nadal.

Il est un excellent exemple à la fois sur et hors du terrain et ce qu’il a fait dans le sport et pour l’Espagne en tant que pays est tout simplement incroyable. Je suis un grand fan de lui ». Nadal a remporté 19 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière, le deuxième record de l’histoire du tennis masculin.

Il ne suit actuellement que la superstar suisse Roger Federer, qui a remporté 20 titres en simple du Grand Chelem tandis que Djokovic a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière. Parlant de ses réalisations hors du terrain, Nadal a été impliqué dans des œuvres caritatives, notamment la création de sa propre Fundacion Rafa Nadal, ainsi que la création d’un centre sportif pour former les jeunes au tennis.

Les parents de Nadal président la Fundacion Rafa Nadal, qui étudie le travail social et l’aide au développement en Espagne. Il a également créé une académie de tennis pour les enfants défavorisés à Anantapur, en Inde, et possède sa propre académie en Espagne.

Federer et Djokovic sont également fortement impliqués dans le travail caritatif et ont leurs propres fondations pour soutenir des causes, en particulier celles liées aux enfants, mais pour Alonso, il semble que Nadal marque par rapport aux deux autres rivaux.