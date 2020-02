Madison Keys contre les insultes sur les réseaux sociaux

Madison Keys Il est numéro 12 dans le monde du tennis féminin. Il est exposé sur les réseaux sociaux après chaque victoire ou après chaque défaite. Comme tant d’autres joueurs de tennis, elle est sujette à des frustrations collectives, nombre d’entre elles canalisées en insultes et mépris, à des limites inquiétantes. Une difficulté qui doit être acceptée et gérée au mieux. D’autant plus que la réclamation n’implique pas sa solution.

Mais dans cette dynamique, les joueurs reçoivent également plusieurs doses d’amour et d’admiration. D’un point de vue, la joueuse américaine a proposé d’en profiter pour créer un projet intitulé “Kindness Wins”, “kindness wins”, avec lequel elle souhaite contrer le côté obscur des réseaux sociaux, en promouvant des gestes et des attitudes qui génèrent beaucoup plus d’empathie. au quotidien, non seulement dans son cas ou celui des joueurs de tennis, mais aussi celui de la société.

“Pour moi, ce sont ces petites choses qui font vraiment la différence, et dans la grande tempête des réseaux sociaux, ce sont ces moments qui comptent beaucoup. Quand je reçois ces messages ou ceux qui disent simplement: ‘J’aime ce que tu fais “ou” j’aime ce que vous représentez “, ça me fait pleurer quand je les lis. Ces petits actes de gentillesse inspirent à continuer et je suis très excité d’essayer de le faire pour les autres et d’atteindre autant de personnes que possible.”

“J’espère que mes partenaires se joindront à cette initiative”

L’organisation ‘Kindness Wins’, qui aura une présence active sur le web et les réseaux sociaux, cherche à s’associer avec d’autres groupes de mentalité similaire, ainsi qu’à reconnaître, à étendre et à fournir des subventions et un soutien aux personnes qui font du monde un endroit meilleur. . Keys a cité l’exemple d’une équipe de football de jeunes à Miami dont il a été étonné. L’entraîneur ramasserait les joueurs lui-même si les parents ne pouvaient pas les emmener aux matchs. Lorsque son véhicule est tombé en panne, d’autres se sont avancés et ont commencé un financement de la couronne pour lever des fonds pour un nouveau véhicule. Kindness Wins, dit Keys, trouverait des histoires comme celle-ci et ferait tout son possible pour fournir une exposition sur son site Web et ses réseaux sociaux, en plus d’aider potentiellement à fournir un financement. Un projet vraiment fantastique.

“Je le décrirais comme une collaboration de personnes qui veulent répandre la gentillesse”, poursuit Keys. “Nous savons tous que de petits actes de gentillesse, ou même de grands actes de gentillesse, peuvent se propager plus rapidement et viralement sur Internet et ont la capacité d’impliquer et de motiver de plus en plus de personnes à faire quelque chose de gentil pour elles-mêmes.”

“J’espère à 100% que mes partenaires se joindront à cette initiative car je pense que cela la rendra encore plus puissante. Je suis sûr que je vais les coincer dans les vestiaires et dire:” Bonjour. Bonjour. Aimez-vous la gentillesse? Parce que moi aussi , et vous devriez aussi “, conclut Madison en riant.

