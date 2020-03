Madison Keys et WTA Charities s’associent pour le soulagement de COVID-19

La star de tennis américaine Madison Keys fait ses propres efforts pour aider les personnes touchées par la pandémie de COVID-19. L’initiative Keys ‘Kindness Wins a déclaré qu’elle donnerait des cartes-cadeaux Visa de 100 $ à 20 personnes qui éprouvent des difficultés financières en raison de la pandémie de COVID-19.

Les organismes de bienfaisance de la WTA ont également annoncé qu’elle égalerait le don de Keys, portant ainsi le nombre total de cartes-cadeaux à 40. Désormais, Keys a également annoncé qu’elle lancerait une vente aux enchères en ligne pour les athlètes professionnels afin de répondre aux besoins de secours dans leur communauté. .

«Kindness in Crisis» permet aux athlètes de vendre aux enchères des souvenirs signés pour collecter des fonds pour les organisations qui apportent des secours dans leurs communautés. Keys a fait don d’une paire de baskets Nike, d’un haut Nike blanc et d’une raquette de tennis utilisée pour le match dans le cadre de l’enchère – cela profitera directement à No Kid Hungry.

Parmi les autres organisations qui bénéficieront des enchères, citons la Croix-Rouge américaine, Feeding America et Centraide. Keys déclare: “Le coronavirus causant tant de peur, d’anxiété, de distanciation sociale et d’isolement, il est plus important que jamais de nous rapprocher pour fournir une connexion et un soutien significatifs.

Je suis ravi que mes collègues athlètes se joignent à moi pour les efforts de Kindness In Crisis – nous faisons tous vraiment partie de la même équipe ».

Merci beaucoup à @WTA Charities d’avoir assorti notre initiative afin que nous puissions offrir 40 cartes-cadeaux Visa de 100 $ à ceux qui en ont besoin.

Nous avons reçu de nombreuses soumissions et nous sommes reconnaissants de pouvoir vous aider encore plus maintenant. Nous recherchons également d’autres moyens d’aider, alors continuez à suivre @KindnessWinsFnd. 💜 https://t.co/eXdbGDyJpK – Madison Keys (@Madison_Keys) 23 mars 2020

Découvrez la vente aux enchères #KindnessInCrisis et enchérissez sur des articles sympas signés par moi et d’autres athlètes: https://t.co/ufSL1yxVHh

100% des recettes vont aux organisations de secours COVID-19 🙏🏽 @KindnessWinsFnd pic.twitter.com/nxccRnnAn3 – Madison Keys (@Madison_Keys) 23 mars 2020