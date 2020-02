Madison Keys lance l’initiative Kindness Wins

Selon le magazine Forbes, la star du tennis américain Madison Keys a lancé une nouvelle initiative, Kindness Wins, pour adopter la positivité et fournir une plate-forme pour répandre des encouragements à l’intérieur et à l’extérieur du monde du sport.

En parlant de la raison pour laquelle elle a lancé l’initiative et du message qu’elle veut diffuser, Keys dit: “La gentillesse n’a pas à être quelque chose de très grand. Cela peut être la plus petite chose, quelque chose de super réfléchi.

Si nous commençons à essayer de le souligner, cela peut aider à dépasser la négativité que nous voyons dans notre vie de tous les jours. Je voulais être un peu plus inclusif et diffuser davantage le message tout en étant en mesure d’inclure les filles d’âge moyen et secondaire.

C’était vraiment très difficile pour moi de ne pas avoir mon propre type de fondation, donc je voulais créer quelque chose qui poussait quelque chose qui me passionnait beaucoup. Ma nouvelle mission dans cette partie de ma vie est d’être un endroit où les athlètes, ou n’importe qui, peuvent aller s’ils n’ont pas leur propre fondation.

Ce n’est pas seulement ma voix; ce pourrait être la voix de beaucoup de gens. Pour moi, il y a beaucoup de façons différentes de faire preuve de gentillesse. Je pense que ce soit la plus petite petite chose au début de la journée, comme quand quelqu’un vous tient la porte ou quand les gens paient votre commande dans le service au volant.

Ce sont tous de petits moments de gentillesse. “Keys a également été impliquée dans l’initiative FearlesslyGiRL et dit qu’elle est souvent touchée par les messages qu’elle reçoit pour une partie du travail qu’elle a fait.” Cela me réchauffe le cœur que quiconque prenne trois minutes de leur journée pour m’écrire un message qu’ils m’apprécient, aiment ce que je fais et m’encouragent à continuer.

Je ne peux pas toujours répondre, mais savoir qu’il y a des gens qui font de petites choses comme ça me fait me sentir vraiment bien non seulement où les médias sociaux peuvent aller, mais si nous essayons tous d’être un peu plus gentils les uns envers les autres, où les le monde entier peut partir ».

Keys est actuellement classé n ° 12 dans le monde et a été classé n ° 7 dans le classement en octobre 2016.