Madison Keys promeut une nouvelle initiative contre le coronavirus

En ces semaines où le journalisme meurt d’envie de raconter des histoires qui se passent sur la piste, il est temps de se nourrir d’autres types de soirées tout aussi importantes. La bataille contre coronavirus Elle continue de progresser de manière ininterrompue jour après jour, mais avec des initiatives telles que celle que nous avons aujourd’hui, nous sommes sûrs que l’humanité pourra mieux supporter toute cette douleur et ce manque de défenses. Madison Keys, l’une des figures de proue du circuit féminin, est la femme qui s’est mise à la pointe d’une initiative de solidarité en Gentillesse en crise, une plateforme qui collabore avec les personnes les plus démunies économiquement. Un rapport en WTA il explique tout à la perfection.

Qu’est-ce que la gentillesse en crise? Une brillante initiative, en bref. Un créneau où plusieurs athlètes professionnels de différentes modalités sportives se réunissent pour concentrer leur puissance et devenir un moteur de collaboration pour d’autres personnes. Avec cette volonté et cette gentillesse, ils récoltent d’énormes sommes d’argent qui affluent ensuite dans les foyers des personnes qui vivent actuellement le pire, celles qui n’ont pas les moyens de se sortir de cette pandémie.

«Nous sommes à une époque où beaucoup d’entre nous éprouvent de la peur et de l’isolement, alors je voulais avancer, offrir mon aide, même si cela ne signifie qu’un petit geste. Au cours de la semaine dernière, cette idée est devenue si répandue que nous offrons maintenant des cartes-cadeaux VISA aux personnes qui luttent contre ce paysage. L’objectif que j’ai avec le reste des athlètes est de récolter autant d’argent que possible pour atténuer tous les maux que le COVID-19 nous a apportés », détaille Keys elle-même dans l’article préparé sur le web.

En dehors de cela, Madison a décidé de faire don d’une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à vingt personnes. Quelles personnes? Ceux qui sortent d’un tirage au sort que les États-Unis eux-mêmes feront avec les noms de tous les participants qui cherchent la chance en envoyant leurs données au courrier de l’organisation. Organismes de bienfaisance WTA, voyant l’attraction de la proposition, il n’a fallu que quelques jours pour monter dans la voiture, doublant la mise, annonçant qu’ils correspondraient à la donation du joueur de tennis de Rock Island, de sorte que finalement 40 cartes seront livrées.

«Je suis ravi que WTA Charities ait décidé d’égaler les dons que nous faisons, en ce moment nous collectons beaucoup d’argent grâce à ces initiatives, augmentant l’impact sur les gens à un moment vraiment difficile. Travailler ensemble pour nous soutenir mutuellement est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment “, a déclaré le numéro 13 mondial actuel. Parmi ses enchères publiques, il y avait plusieurs outils qu’il utilisait à l’époque à la fin du US Open 2017: chaussons, chemisier et raquette. D’autres athlètes d’élite comme Mikaela Shiffrin ou Jessie Diggins ont également contribué leurs souvenirs signés.

Le sourire de Keys en voyant que le projet fonctionne sera très bientôt le sourire de centaines de maisons qui verront un peu de lumière dans ce tunnel si sombre qu’il ne fait que commencer. «Avec le coronavirus causant tant de peur, d’anxiété, d’aliénation sociale et d’isolement, il est maintenant plus important que jamais que nous communiquions entre nous pour fournir une connexion et un soutien aux autres. Je suis ravi de voir comment les autres athlètes joignent mes efforts, nous sommes tous dans la même équipe “, a déclaré l’Américain.

