Madrid célèbre 40 ans de sport en démocratie

Emilio Sánchez Vicario, Arantxa Sánchez Vicario, Anabel Medina et Albert Costa. Avec un tel alignement, il est impossible qu’un événement se passe mal, donc ce jeudi de Racket City ils ont pu profiter d’un colloque plein de légendes du tennis espagnol à l’occasion de la célébration de ces 40 dernières années de sport en démocratie. Avec El Español comme maître de cérémonie, la Coupe Davis présente et Miguel Diaz Rejoignant la programmation, les quatre joueurs se sont connectés dans une conversation pleine de souvenirs du passé et de souhaits pour l’avenir. Une soirée que Racket City répétera à plusieurs reprises avec d’autres sports en tant que protagonistes.

.