Magda Linette domine Leonie Kung pour décrocher le deuxième titre WTA

Magda Linette a remporté son deuxième titre en simple WTA à l’Open de Thaïlande à Hua Hin dimanche. La cinquième tête de série polonaise battue Leonie Kung de la Suisse, qui s’est qualifiée pour le tableau principal en deux sets 6-3, 6-2 en 76 minutes.

Le match comportait trois interruptions de service – les trois au service de Kung. Alors que deux interruptions de service sont survenues dans le deuxième set, une survenue dans le premier set a aidé Linette à prendre de l’avance dans le match. Quand il est arrivé au seul point de rupture, elle a fait face, Linette l’a sauvé sans trop de bruit.

La stratégie clé de Linette en finale était d’attaquer le deuxième service de Kung. Elle gagnerait 17 des 23 points sur le deuxième service de Kung tout en remportant respectivement 24 des 29 points et 13 des 22 points sur ses premier et deuxième services.

Dans l’interview sur le terrain après sa victoire, Linette a partagé: «C’était si difficile aujourd’hui, j’ai dû rester ensemble jusqu’à la fin. Je savais que je devais être celui qui menait le match. Je savais que je devais être vraiment agressif et j’avais cette confiance des matchs avant et je suis vraiment content d’avoir réussi à faire ce que nous avions prévu avec mon entraîneur.

Malgré sa défaite, Kung a pris les points positifs de la victoire et a déclaré: «J’essaie juste de renforcer encore mon classement et de jouer jour après jour et de m’amuser et de profiter sur le court». En finale du double, quatrième tête de série australienne Arina Rodionova et Storm Sanders décroché le titre avec une victoire sur l’équipe austro-australienne de Barbara Haas et Ellen Perez. Rodionova et Sanders ont gagné 6-3, 6-3 en 58 minutes. Crédit photo: Thaïlande Open Twitter