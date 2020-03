Magnus Larsson se souvient du moment le plus fier de sa carrière

L’ancien Top 10 Magnus Larsson, de Suède, fête ses 50 ans mardi 25 mars et s’est entretenu avec Tennis.se à l’occasion de son 50e anniversaire. Larsson dit qu’il a passé la journée avec sa famille. “Aujourd’hui, je viens de passer du temps avec mes parents à Olofström.

Nous nous sommes assis dehors à une distance appropriée et avons bavardé. Ils ont été isolés, donc c’était agréable de se rencontrer et de manger des gaufres. Ce soir, il y aura un dîner à Kalmar avec mon partenaire et mes beaux-parents. “En parlant de son souvenir le plus fier en tant que joueur de tennis, Larsson a déclaré:” La victoire de la Coupe Davis à Moscou en 1994.

C’était un rêve que j’avais depuis que j’avais vu la Suède rencontrer la Tchécoslovaquie en 1975. La victoire était alors l’une des raisons pour lesquelles j’ai commencé à jouer et le rêve a toujours été de gagner la Coupe Davis moi-même un jour. Ensuite, il y a de nombreux sous-objectifs en cours de route dont je suis heureux.

Chaque victoire dans un tournoi que vous avez remporté un peu à domicile à Blekinge a été un pas sur la route de ce que j’ai pu vivre. “Larsson dit qu’il continue de participer au tennis en tant qu’entraîneur.” Je travaille au Kalmar Tennis Club.

Je pense toujours que c’est très amusant avec le tennis, mon propre tennis n’est plus aussi bon mais c’est toujours amusant à jouer et à entraîner. A Kalmar, je forme tout le monde à partir de dix ans et plus à mon âge. J’ai commencé l’automne dernier et le contrat expire en mai dernier.

Ensuite, nous verrons ce qui se passera. “Enfin, lorsqu’on lui a demandé ce qu’il voudrait pour son 50e anniversaire, le Suédois dit qu’il espère que la situation actuelle du COVID-19 sera bientôt terminée.” La réponse ennuyeuse sera ce à quoi le monde ressemble aujourd’hui, alors J’espère que vous trouverez la solution au virus et que la vie pourra retourner à ce qu’elle était avant.

Je souhaite que tous ceux qui sont malades ou à risque se portent bien pour que les gens retournent à leur travail. Il est difficile de dire autre chose. Larsson a remporté 7 titres en simple ATP et 6 titres en double ATP au cours de sa carrière. Il a également atteint les demi-finales de l’Open de France 1994, a remporté la Coupe du Grand Chelem en 1994 après des victoires contre Stefan Edberg, André Agassi, Todd Martin et a pris sa retraite en 2003. Larsson a également été capitaine adjoint de la Coupe Davis pour 2009-2010.