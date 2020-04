Magnus Norman parle de sa carrière, Soderling et Wawrinka

Magnus Norman Il est largement reconnu par beaucoup comme l’un des meilleurs entraîneurs de ces dernières décennies. Le Suédois a été reconnu comme le mentor des plus grands succès sportifs de la carrière de Robin Söderling y Stan Wawrinka. Il semble que partout où il joue, Magnus le transforme en or. Mais il a non seulement une carrière distinguée en tant qu’entraîneur, puisque le Suédois est devenu numéro 2 mondial et finaliste en Roland Garros jusqu’à ce que les blessures continues à la hanche le forcent à suspendre la raquette très prématurément. Norman s’est assis pour parler de l’émission Tennis With An Accent (que je recommande fortement de continuer et d’écouter) et a parlé de sa carrière sportive, de ses souhaits en tant qu’entraîneur et de grandes anecdotes sur sa relation avec Robin et Stan. Il n’a pas de déchets:

Victoire à Wimbledon en 97 contre Ivanisevic: «J’avais 21 ans à l’époque. L’herbe, chaque fois que je jouais à Wimbledon, était totalement différente de celle d’aujourd’hui. La balle n’a pas rebondi même à la moitié de sa hauteur actuelle… il était pratiquement impossible de jouer depuis le bas du terrain. Il y avait des exceptions, comme Agassi, mais c’était très difficile. Même moi, j’ai joué le service et la volée parce que le ballon n’a pas rebondi. Ce match s’est joué pendant 3 jours à cause de toutes les pluies qui sont tombées, c’était ma meilleure victoire sur gazon car je n’y ai jamais eu de très bons résultats. Le service de Goran était incroyable. S’il jouait aujourd’hui, je pense qu’il adapterait son jeu à l’herbe actuelle tout en étant très, très dangereux. “

Changements dans le tennis tout au long de sa carrière: «Le changement que j’ai le plus remarqué par rapport à mes débuts a été la mobilité des joueurs, ils se déplacent beaucoup plus vite. Ils sont tout aussi solides, mais ont une plus grande flexibilité et se rapprochent beaucoup plus de la ligne. De plus, ils jouent beaucoup plus longtemps, leur carrière est plus longue. Je pense que l’une des clés est que les joueurs gagnent désormais plus d’argent et peuvent se permettre d’avoir une équipe entière autour d’eux. Le tennis est devenu plus professionnel dans tous les aspects du jeu et c’est pourquoi les joueurs rivalisent beaucoup plus longtemps aujourd’hui. »

La charge de tournoi la plus élevée à ce moment-là: «Je pense que le jeu était beaucoup plus physique et c’est pourquoi nous avons joué plus de tournois. Maintenant, il y a plus d’experts pour chaque joueur et cela se traduit par une planification plus intelligente de l’année. Si vous jouez 25 ou 26 semaines chaque année … s’il y a une chose que je regrette dans ma carrière c’est de jouer, peut-être trop. J’aurais dû être plus sélectif et regarder vers le long terme. C’est une des choses que j’ai apprises et que j’essaie d’appliquer avec les joueurs que j’entraîne maintenant, il faut avoir une longue pré-saison et plusieurs pauses tout au long de la saison. C’est mon conseil, quelque chose que j’ai appris des bâtons.

Je pense aussi que quelque chose qui a énormément influencé, c’est que dans ma génération, des gens comme Kuerten, Albert Costa, Moyà… Nous commençons à adopter une position plus ouverte pour frapper (position ouverte), avec une plus grande charge sur la rotation des hanches. Nous n’étions pas préparés pour ça, je l’ai accusé surtout sur ma hanche gauche. Rien n’avait été recherché sur le sujet, aucune information sur les blessures à la hanche au tennis. Cela a changé et après ce temps, les joueurs sont mieux préparés, la technologie est beaucoup plus avancée que lorsque j’étais dans l’élite. “

Retrait et transition pour devenir entraîneur: “Après être revenu de ma blessure, j’ai atteint la finale des trois quarts et J’ai pris ma retraite dans les trois. Il est difficile de voir les 70, 80 du monde, voyager à chaque tournoi sans profiter de ce que vous faites. Au lieu d’être déprimé mentalement, j’ai décidé que c’était fini. Je me suis inscrit pour une carrière dans Marketing et économie dans une université privée à Stockholm et je suis devenu chef d’entreprise. Plus tard, avec le virus du tennis de retour, j’ai commencé à former de nombreux jeunes et moins jeunes à Stockholm. Là, j’ai appris à transmettre mon message, à communiquer ce que je voulais: je devais être très précis lors de l’explication d’un exercice. Ce fut un grand apprentissage pour moi, car la communication C’est l’un des aspects clés lorsqu’il s’agit d’être coach: comment et quand dire des choses, quand prendre du recul et rester plus calme, comment expliquer quelque chose de manière plus approfondie ».

Je travaille avec Söderling: «Robin m’a contacté lors de l’entraînement de Thomas (Johansson). Elle avait commencé à travailler avec lui plus régulièrement, mais deux mois plus tard, elle a été blessée et a convenu que Söderling avait rompu avec son ancien entraîneur, Peter Carlsson. La carrière de Thomas a pris fin et je travaillais en permanence avec Robin. Nous avons eu d’excellents résultats ensemble, j’avais déjà eu un excellent entraîneur. Carlsson avait fait tout le travail acharné au cours de ses années de transition, en particulier dans le domaine physique où il avait déjà une très bonne base. La plus grande amélioration avec moi a probablement été ta mentalité, Je l’ai obligé à se concentrer sur les moments les plus importants de chaque match et à donner son meilleur niveau dans les matchs importants (quand j’ai commencé à travailler avec lui, il n’avait jamais atteint la deuxième semaine d’un Grand Chelem). Il a fait la finale de Roland Garros à deux reprises, ce fut un couple d’années très positif.

Après avoir perdu contre Nadal à Rome, en 2009 (0-6, 1-6) je me souviens que je restais à lui parler la nuit dans le gymnase. Je pensais que le tableau de bord ne reflétait pas le niveau du match. Nous y sommes restés plusieurs heures, réfléchissant. Après deux semaines, les voilà à nouveau tous les deux, Robin affronte Nadal à Roland Garros et enfin le battre. Tout était une question de confiance, retrouvant l’aspect mental. Pourtant, je pense que le tournant de la carrière de Söderling, pour moi, c’était le victoire contre David Ferrer sur la piste 1, juste avant de battre Rafa. Puis il a également battu Davydenko, qui avait aussi beaucoup de mérite car il ne pouvait pas être satisfait de battre Nadal, c’était l’un des meilleurs matchs de Robin lorsque nous étions ensemble. »

Je travaille avec Wawrinka et les améliorations de son jeu: “C’est curieux. Après avoir été avec Robin, ma femme voulait avoir des enfants, alors j’ai dû rester à la maison (rires). L’agent de Stan m’a appelé et a essayé de me convaincre de travailler quelques semaines avec lui. Après avoir dit non plusieurs fois, j’ai fini par céder. J’ai passé une semaine de pré-saison en Suisse avec lui et j’ai vraiment aimé travailler avec lui. Stan a une personnalité très différent de celui de Robin et nous nous inscrivons dès la minute 1. La semaine suivante, Estoril a gagné et la deuxième semaine a atteint sa première finale de Masters à Madrid. On pouvait dire qu’il faisait confiance à mes conseils, on pouvait dire que c’était un début positif et que j’avais un peu de chance. Lorsque Stan a confiance en lui, s’est bien préparé et est abattu, il est une menace pour tout le monde. Son revers est l’un des meilleurs coups du circuit. Cependant, nous avons essayé de basez votre jeu principalement sur votre servicequi je pense est tout à fait sous-évalué. Obtenez de la force facilement, vous pouvez le placer très bien et a également un excellent deuxième service. Aussi à droite, on parle beaucoup du revers mais avec sa droite on l’a rendu plus solide. Le revers a toujours été là, c’est dans leur ADN, les améliorations sont venues au service et à droite. “

Un moment émouvant à l’Us Open 2016: «Avant la fin du tournoi, nous venions de faire une très bonne tournée américaine en dur. J’étais très fier de ce que Stan avait fait et j’ai commencé à lui dire. Entre nerfs et excitation, avant le match, il s’est mis à pleurer. Cette situation m’a aussi fait pleurer. Nous étions tous les deux là pendant deux minutes, très excités jusqu’à ce que l’arbitre nous appelle pour jouer le match. Nous retirons tous les deux nos émotions, je n’oublierai jamais ce moment. “

Pourquoi il a passé tant d’années comme entraîneur: “Je sentais que Je n’étais pas entièrement satisfait de ma carrière de joueur. Oui, j’étais numéro 2 mondial, mais je voulais quand même faire mes preuves. Aujourd’hui, j’ai toujours ce genre de feu interne, c’est ce qui relie ma carrière de joueur à ma carrière d’entraîneur actuelle. Un moment qui a beaucoup compté pour moi a été le titre de Stan sur Roland Garros 2015. Guga était là, lui remettant le trophée, au même endroit où il m’avait gagné en 2011. Ce fut un moment très excitant, j’ai bouclé le cercle ».

Futur immédiat avec Stan: «Je pense qu’il aura encore quelques excellents résultats dans sa carrière. Cette 2020 avait très bien commencé, en cours pour les obtenir mais la saison s’est arrêtée. Maintenant, il est plus difficile de gagner des tournois du Grand Chelem, oui, il y a de bons jeunes joueurs pressants. La chose la plus importante de nos jours est qu’il garde sa forme physique, je sais qu’il travaille à domicile avec quelques programmes que Pierre (Paganini) a mis en place, donc j’ai une confiance totale en lui. »

.