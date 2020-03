Magnus Norman partage des mises à jour sur la situation à Stockholm pendant l’épidémie de COVID-19

Avec de nombreux pays européens qui ont annoncé un blocage sévère de la circulation de leurs citoyens, la Suède a adopté une approche légèrement différente. L’ancien numéro 2 mondial, Magnus Norman, a fait le point sur ce qu’il observait à Stockholm sur son compte Twitter.

Norman est un ancien finaliste de l’Open de France et est actuellement l’entraîneur du joueur suisse Stan Wawrinka. Lundi, la Suède a signalé 2 016 cas confirmés de nouveau coronavirus et de nombreuses personnes se demandent si elles devraient adopter une approche plus stricte comme d’autres pays européens, comme l’Italie et l’Espagne.

La Suède a adopté une approche légèrement plus modeste pour lutter contre le virus. Tout est encore ouvert. Ouverture des écoles. Mais les personnes malades doivent rester à la maison et ne pas revenir avant ok +2 jours. Les personnes de plus de 70 ans doivent rester à la maison.

– Magnus Norman (@normansweden) 24 mars 2020

Bien ou mal, je n’ai pas les connaissances🤷🏼‍♂️ – Magnus Norman (@normansweden) 24 mars 2020

La 🇸🇪 Public Health Authority écrit que “l’activité physique est bonne pour la santé publique, les sports et l’exercice devraient continuer”

La recommandation de l’autorité est que l’entraînement, les matches et les coupes locales ne doivent pas être annulés en raison du virus corona. – Magnus Norman (@normansweden) 24 mars 2020

Toutes les ligues sportives professionnelles annulées dans 🇸🇪 et les espaces plus aigus de Stockholm sont construites ad hoc par mesure de précaution – Magnus Norman (@normansweden) 24 mars 2020

Merci à toutes les personnes travaillant dans les hôpitaux et aux soins intensifs à cette période.

VOUS êtes de vrais héros🙏🏻 – Magnus Norman (@normansweden) 21 mars 2020