Magnus Norman révèle que lui et Stan Wawrinka sont devenus émotionnels avant la finale de l’US Open 2016

L’entraîneur Magnus Norman a décidé de prendre un moment juste avant l’US Open et de dire à son élève Stan Wawrinka à quel point il était fier de lui – et le Suisse ne pouvait pas retenir ses émotions. Wawrinka, classé n ° 17, a disputé sa première finale de l’US Open en 2016 et il était impatient d’en tirer le meilleur parti et de décrocher son troisième titre du Grand Chelem à Flushing Meadows.

L’ancien n ° 3 mondial Wawrinka a fini par le faire après avoir réalisé une merveilleuse performance pour étourdir le n ° 1 mondial Novak Djokovic en finale. Menant à l’US Open cette année-là, Wawrinka a atteint la demi-finale du Toronto Masters avant de perdre contre Grigor Dimitrov au deuxième tour des Cincinnati Masters.

“Avant la finale (US Open), nous avons eu une bonne tournée américaine en dur. J’étais très fier de ce que Stan a fait et j’ai commencé à le lui dire”, a déclaré Norman à Tennis With An Accent, comme l’a révélé We Love Tennis France. “Entre les nerfs et l’émotion – avant le match – il s’est mis à pleurer.

Et ça m’a fait pleurer aussi. Nous avons évacué nos émotions et je n’oublierai jamais ce moment. “Un an plus tôt, Wawrinka a réalisé sa meilleure performance sur terre battue lors de la finale de Roland-Garros 2015 pour battre Djokovic, 17 fois champion du Grand Chelem.

“C’était un moment qui comptait beaucoup pour moi. Guga (Kuerten) était là et il lui a donné (Wawrinka) le trophée, à l’endroit même où il m’avait battu en 2000. Ce fut un moment très excitant.”