Magnus Norman veut travailler avec un joueur plus jeune après Wawrinka

Le suédois Magnus Norman, l’ancien n ° 2 mondial et entraîneur du joueur suisse Stan Wawrinka, a déclaré qu’il aimerait travailler avec l’un des plus jeunes joueurs de la tournée après la fin de sa collaboration avec Stan Wawrinka, dans une interview à La Tercera .

Le suédois de 43 ans dit: “Je suis avec Stan depuis sept ans maintenant et nous sommes comme un mariage qui est plus qu’habitué à vivre avec l’autre. Le défi devient plus difficile chaque jour, car Stan vieillit et les jeunes commencent à s’améliore chaque jour.

Quand mon travail se terminera avec lui, je serais motivé à diriger une de cette génération, qui est très forte … Kyrgios, Zverev, Ymer, Mmoh, Coric. C’est une période très divertissante au tennis. “Norman dit qu’il serait très difficile pour Wawrinka de remporter un quatrième Grand Chelem à l’âge de 34 ans, ajoutant qu’il a pu remporter ses trois premiers tournois en raison principalement de sa force mentale et capacité à gérer la pression.

“C’est très difficile. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, le but n’était jamais de gagner un Chelem, mais de l’amener à jouer son meilleur tennis et à obtenir la confiance nécessaire pour contenir ses émotions. Ainsi, toutes les deux semaines de les grands tournois, il y avait des chances de faire quelque chose d’important.

C’est un joueur de tennis qui joue à l’époque des meilleurs de l’histoire, Rafa, Roger, Novak, Andy, et a toujours été un pas derrière eux. Être en bonne santé, renforcer votre confiance et combattre les meilleurs joueurs, c’est ce que nous avons toujours proposé.

Ces dernières années, il n’a pas beaucoup joué contre ceux ci-dessus, il le manque donc et a faim de les affronter. Il est très fort dans son esprit. Il obtient sa meilleure version dans les matchs importants et ne s’effondre pas sous la pression. Il a des coups spectaculaires, mais il a tellement gagné grâce à son esprit.

Moi, qui a disputé une finale majeure (à Roland-Garros contre Gustavo Kuerten en 2000), je peux dire que les nerfs ressentis par les joueurs sont très nombreux. Mais Stan est bon dans ce domaine. Un expert pour gérer la pression. Il a été un solide compétiteur dans le meilleur temps de ce sport.

Il a les mêmes slams que Murray, mais Andy a été très constant, il était numéro un, top 5 depuis longtemps et a eu une meilleure carrière que lui. Après Big 3 et Murray, Stan est le plus grand. “La Suède affrontera le Chili en Coupe Davis les 6 et 7 mars, le vainqueur se qualifiant pour les finales des groupes de la Coupe Davis.

Interrogé sur son point de vue sur l’égalité, l’ancien finaliste de l’Open de France a déclaré que ce serait une égalité difficile, mais il espère que la Suède sera en mesure de se qualifier pour la finale de la Coupe Davis pour la première fois depuis 2012. “Ce sera un moment spécial pour Tennis suédois, car si nous gagnons, nous serons parmi les meilleurs après plusieurs années.

2012 a été la dernière fois que nous avons joué contre le Groupe mondial, donc se qualifier pour Madrid est sans aucun doute quelque chose de très désiré. La Suède aura un énorme avantage en jouant à domicile. Les deux frères Ymer sont chez eux sur place, ils y ont toujours pratiqué.

De plus, la cravate est à l’intérieur, ce qui profite davantage aux Suédois. Je pense que la cour ne sera pas très rapide ou lente. Chez les Chiliens, j’aime beaucoup Cristian Garin. Il est très dur sur l’argile. Stan l’a affronté à Roland Garros, et s’il a gagné en trois sets, c’est qu’il a joué un très bon match.

Pourtant, c’est un joueur de terre battue très dangereux. L’absence de Jarry est un grand désavantage pour les Chiliens. Massú et Ríos sont de formidables capitaines. J’ai joué de bons matchs contre les deux pendant mon tennis. Nicolás fait un travail spectaculaire avec Dominic Thiem, c’est un plaisir de pratiquer avec lui.

Dominic et Stan s’entendent bien et Nico est toujours de bonne humeur, nous les aimons beaucoup, donc s’entraîner avec eux nous remplit toujours d’énergie. Marcelo, je ne l’ai pas vu ne l’a pas vu depuis longtemps. “Enfin, en parlant de coaching sur le terrain, Norman dit qu’il est plus démodé et ne serait pas en faveur du coaching sur le terrain bien qu’il ajoute que le coaching depuis les tribunes devrait être légalisé.

“Je ne suis pas favorable à ce que les entraîneurs entrent sur le terrain, ce qui ne se produira sûrement pas pour l’instant, mais nous devons en quelque sorte accepter de le légaliser, car presque tout le monde parle à ses joueurs depuis les tribunes pendant les matchs.”

Personnellement, je suis plus traditionnel. Le tennis a cette chose unique qui est une bataille très solitaire. Le joueur de tennis doit quand même réussir à trouver son chemin, ce qui serait perdu si le coaching était autorisé. Je suis plus démodé et je ne voudrais pas voir des entraîneurs sur le terrain. ”