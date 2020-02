Magnus Norman: “Wawrinka se distingue par sa force mentale”

La sagesse qu’il a acquise en tant que joueur s’exerce sur les bancs. Magnus norman Il peut déjà être considéré comme l’un des leaders mondiaux en tant qu’entraîneur de tennis. Sa facette technique et tactique en tant qu’expert, ayant été un joueur de haut niveau, est complétée par une intelligence émotionnelle exceptionnelle, qu’il a mise au service d’un joueur comme Stan Wawrinka, qui a contribué à réaliser de grandes choses dans le monde du tennis. Dans une interview à La Tercera, l’ancien numéro deux mondial a évoqué toutes les actualités qui l’entourent et plus précisément son élève.

Options de Wawrinka pour pouvoir gagner à nouveau un Grand Chelem: “C’est très compliqué pour que cela se produise. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, l’objectif numéro un n’était pas de pouvoir gagner un Grand Chelem, mais de pouvoir lui faire son meilleur tennis. S’il y arrivait, il avait plusieurs options pour pouvoir faire quelque chose de très bien. Stan non il a eu de la chance, il a joué à l’ère des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire comme Rafa, Roger, Novak et même Andy, Wawrinka a toujours été un pas derrière eux et il le sait lui-même. a réussi à lutter contre eux et les a même parfois gagnés. “

Les clés de votre triomphe au Grand Chelem: “Wawrinka est un joueur qui se distingue par sa mentalité. Il parvient à obtenir sa meilleure version dans les matchs importants et ne se ride pas. Stan a des coups spectaculaires mais surtout il a gagné par sa mentalité. En tant que joueur de tennis, j’ai joué une finale du Grand Chelem et Je sais de première main ce que l’on ressent dans un match de ces dimensions. Malgré cela, Wawrinka était très concentré et a sorti sa meilleure version en finale. “

Souhaitez-vous former un joueur de tennis Next Gen?: “J’adorerais. Je suis avec Wawrinka depuis sept ans maintenant et je pense qu’il sait qu’il est dans ses dernières années en tant que joueur de tennis professionnel. Quand je terminerai mon travail avec lui, je serais motivé pour pouvoir diriger un membre de la Next Gen. Il y en a beaucoup que j’aime comme Kyrgios, Zverev, Ymer, Mmoh, Coric, … Je les aime beaucoup, mais il y en a beaucoup d’autres dans lesquelles je ne voudrais pas m’entraîner. Pourtant, ma tête est actuellement avec Wawrinka.

Qualifications Coupe Davis entre la Suède et le Chili: “Ce sera une égalité un peu spéciale pour le tennis suédois, car si nous gagnons, nous briserons la sécheresse d’être en compétition avec les meilleurs pendant plusieurs années. Je pense que la dernière fois que nous avons joué dans le groupe mondial était en 2012, pour que se qualifier pour la phase finale de Madrid serait quelque chose de formidable. Nous avons l’avantage d’avoir nos meilleurs joueurs et le fait que nous pouvons jouer à la maison. Nous jouerons également à l’intérieur, la surface qui nous profite le plus, nous avons donc de nombreuses options pour réaliser quelque chose de grand. “

Entraîneur de tennis masculin?: “Je ne suis pas favorable à ce que les entraîneurs entrent sur le terrain, mais je comprends qu’il y a des gens qui veulent l’implanter. Personnellement, je suis plus traditionnel. Le tennis a cette chose unique qui est une bataille très solitaire. Le joueur de tennis doit gérer par lui-même pour trouver le chemin du succès, quelque chose qui serait perdu si le coaching était mis en œuvre dans ce sport. Je ne voudrais pas voir les entraîneurs sur la piste, mais pour être honnête, dans de nombreux matchs, nous voyons des joueurs de tennis parler avec leur entraîneur depuis le niveau “, at-il conclu.

