Maiar Sherif rugit à nouveau

Ce fut l’une des grandes révélations de 2019, quand il a remporté six titres dans la catégorie. Égyptien Maia Sherif (23 ans, Nº190), formé par l’ilicitano Justo González, est dans ces mois difficiles de transition entre la catégorie ITF et WTA. Après un début d’année difficile avec des pertes serrées contre des joueurs plus expérimentés, Maiar a décidé de prendre un peu de recul pour reprendre confiance et décoller. Aujourd’hui, cela a été fait avec la W25 d’Antalya (Turquie, CL), battant la Hongroise Delma Galfi en finale 6-4 et 6-3, pour inaugurer le record de 2020. La semaine prochaine, il jouera au Caire puis tentera donnez la cloche à Miami, où vous recevrez un joker.

.