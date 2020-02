Maintenant, je suis sûr que je peux jouer à très haut niveau pour le Grand Chelem complet

La star du tennis autrichienne Dominic Thiem, 26 ans, a tiré des points positifs de sa campagne de l’Open d’Australie après avoir perdu la finale car il dit qu’il est maintenant confiant qu’il peut jouer à un niveau extrêmement élevé pour un Grand Chelem complet. Le joueur de 26 ans était loin de remporter son premier titre en Grand Chelem, mais à la place, il a terminé deuxième du Grand Chelem pour la troisième fois de sa carrière en tant que No.

2 têtes de série Novak Djokovic a gagné 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4. Thiem a devancé Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, dans un quart de finale serré en quatre sets, avant de vaincre son bon ami Alexander Zverev pour s’opposer à Djokovic.

“Battre Rafa en plus de quatre heures, puis deux jours plus tard contre Sascha dans un match incroyablement intense et serré … Puis encore deux jours plus tard contre Novak – qui a remporté le plus de titres là-bas – et encore jouer à un niveau très élevé “, a déclaré Thiem aux journalistes après avoir perdu face à Djokovic.

“Je suis vraiment conscient et sûr maintenant que je peux jouer à un niveau très élevé pour un Grand Chelem complet. Je n’ai pas eu de drop … Cela ne me rend pas fier mais cela me rend très confiant pour la prochaine de grands tournois qui arrivent. ”