Maintenant, nous devons agir de manière responsable, tout ce que nous faisons a des conséquences

L’adolescent danois prometteur Holger Rune, 16 ans, a appelé chacun à agir de manière responsable et à penser les uns aux autres en ces temps difficiles de la pandémie de coronavirus. Jeudi dernier, l’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée professionnelle masculine en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le champion de Roland-Garros en simple masculin Rune 2019 disputait un tournoi ITF World Tennis Tour la semaine dernière lorsque l’ITF a décidé de suspendre son Tour pendant au moins les cinq prochaines semaines. Le Danois a atteint le quart de finale lors de l’événement auquel il jouait, mais n’a pas pu terminer sa campagne car la décision de l’ITF a pris effet immédiatement.

“Combattons ce virus avec tout ce que nous pouvons. La plupart d’entre nous ne sont pas des médecins ou des infirmières, mais nous pouvons aider et combattre en agissant de manière responsable”, a déclaré Rune dans un post Instagram. “Tout ce que nous faisons a des conséquences pour les autres de nos jours.

“J’aime le monde, la liberté de voyager, la diversité des êtres humains, les différences culturelles et j’ai hâte de revenir au monde. Mais pour l’instant, nous devons agir au-delà de nos propres besoins et penser les uns aux autres. “

Rune, qui est l’un des joueurs les plus prometteurs et les plus talentueux de sa génération, a eu un peu de mal au début de la saison en perdant ses cinq premiers matchs en 2020. Mais la forme du joueur de 16 ans était en hausse ces dernières semaines. car – après avoir remporté sa première victoire de la saison le mois dernier – le Danois a remporté quatre matchs de suite ce mois-ci.

Malheureusement, le numéro 846 mondial de Rune n’a pas pu terminer sa promesse de sa campagne prometteuse lors d’un ITF World Tennis Tour la semaine dernière et potentiellement tout gagner.