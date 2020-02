Maintenant pour Maria Sharapova apparaissant sur le programme de réalité de danse

Il y avait des jours où les chances que Maria Sharapova remporte un Grand Chelem étaient monnaie courante. Mais maintenant, un jour après l’annonce de la retraite de l’ancien n ° 1 mondial, les bookmakers ont mis à jour ses chances qu’elle apparaisse à la télé-réalité.

Ladbrokes a fourni les chances de sa participation à la prochaine série du spectacle de danse à succès ‘Strictly Come Dancing’ au 2/1, les chances fournies par Coral pour le même étant à 3/1. Cette dernière fournit également des cotes de 2/1 pour que la Russe apparaisse dans la version américaine de l’émission “ Dancing with the Stars ” et de 5/1 pour sa venue sur “ I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here ”. à Metro, Alex Apati de Ladbrokes a commenté: “Strictement, les chefs pourraient servir la meilleure équipe de tous les temps cette année, Sharapova pouvant potentiellement participer à la série si les dernières cotes se présentaient.” John Hill, de Coral, a commenté “Maria Sharapova” a eu une carrière de tennis fantastique et maintenant elle a rangé sa raquette, les parieurs la soutiennent pour montrer ses compétences sur la piste de danse Strictement plus tard cette année.

L’ancienne gagnante de l’Open d’Australie pourrait également rêver d’un voyage dans la jungle de I’m A Celeb où elle serait une grande signature pour le spectacle. »Sharapova devrait déjà apparaître sur le réseau américain« Shark Tank »ce vendredi où elle siégera en tant que requin invité et tentera de négocier des accords avec des entrepreneurs pour son empire commercial.

Bien qu’il semble peu probable qu’elle puisse apparaître dans l’émission “ Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici ”, étant donné ses intérêts commerciaux croissants, apparaissant dans un spectacle de danse un peu plus probable. Plusieurs personnalités du tennis l’ont fait dans le passé, notamment Daniela Hantuchova, Judy Murray, Agnieszka Radwanska, Martina Navratilova et Monica Seles sur différentes versions du format de l’émission.

Interrogé sur le même chemin en 2012, le Russe avait déclaré: “Même si j’aime danser et tout, il y a quelque chose à propos de danser en costumes de bal devant la télévision nationale qui n’est tout simplement pas très attrayant pour moi.”

Cependant, dans sa chronique où elle a annoncé sa retraite, la Russe a mentionné qu’elle avait hâte de suivre des cours de danse pendant son temps libre maintenant que sa carrière était terminée. “En attendant, il y a quelques choses simples que j’attends vraiment avec impatience: un sentiment de calme avec ma famille.

S’attarder sur une tasse de café le matin. Week-ends inattendus. Séances d’entraînement de mon choix (bonjour, cours de danse!). ”