Maintenir et replanifier les Slams restants doit être la priorité

Il y a eu plusieurs réactions différentes à la décision de la Fédération française de tennis de retarder les championnats de Roland Garros. L’ancien champion de France en double Julien Benneteau estime cependant que la priorité doit être donnée à tous les tournois du Grand Chelem puisqu’ils sont les piliers du sport.

Benneteau a commenté: “Ne mélangeons pas tout, pour un grand chelem toutes les dates sont disponibles. Ce sont les piliers du jeu et [in an] situation exceptionnelle, décisions exceptionnelles. Le maintien et la reprogrammation des trois autres tournois du Grand Chelem doivent être prioritaires ».

Les tournois du Grand Chelem sont les plus gros revenus de leurs fédérations nationales de tennis et fournissent également le plus de prix, non seulement pour les meilleurs joueurs, mais aussi pour les joueurs qui perdent dans les premiers tours. Plusieurs joueurs, bien qu’ils soient fâchés que les joueurs n’aient pas été consultés lors d’un appel à déplacer l’événement de quatre mois, ont convenu dans le passé que le prix qu’ils gagnent en jouant au Grand Chelem les aide à passer à travers le reste. de l’année dans un sport aussi cher que le tennis.

La décision de la Fédération française de tennis n’a cependant pas été bien accueillie par les autres autorités du tennis, notamment ATP & WTA Tours et l’ITF, USTA, AELTC et Tennis Australia, qui estiment que les Français ne les ont pas consultés et prennent en compte les impact sur les autres tournois avant de faire un si gros coup.

Les Championnats de Roland Garros se dérouleront désormais en septembre, une semaine seulement après la fin des Championnats US Open, si le Grand Chelem américain n’est pas retardé. L’USTA a déclaré qu’elle ne modifiait pas ses dates pour l’instant mais continuerait de surveiller la situation au fur et à mesure de son évolution et d’apporter des modifications uniquement après avoir consulté les autres autorités du tennis.