Makarova révèle ses projets futurs après avoir annoncé sa retraite

Depuis quelques jours seulement Ekaterina Makarova annoncera sa retraite du tennis professionnel. A 31 ans, la Russe lui a fait ses adieux mais n’a pas dit ce qu’elle ferait désormais. Aujourd’hui, à travers quelques déclarations via Twitter, le triple champion du Grand Chelem explique comment il a ressenti de nouveau l’intérêt pour le tennis et dans quel travail il occupe actuellement ses jours.

“J’étais fatigué du tennis, je ne voulais en aucun cas regarder des matchs. J’aimais la vie, voyager, je pouvais même me permettre d’oublier Wimbledon ou Roland Garros. Jusqu’à l’arrivée de l’US Open et j’ai recommencé à regarder des matchs. Le coupable. C’était Daniil Medvedev et sa carrière jusqu’à la fin. Maintenant, je travaille dans une Académie avec de jeunes filles, bien que vous ayez toutes vos propres entraîneurs. Je suis un consultant, pour aider. C’est une très belle expérience, donc pour l’instant je ne veux pas être entraîneur de pas de joueur professionnel “, a-t-il avoué. L’ancien numéro 1 mondial.

.