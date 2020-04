Manolo Santana est le cinquième espagnol récompensé par le prestigieux ITF Philippe Chatrier dans sa 25e édition

Photographie: Goyo Ybort

Manolo Santana Martínez a déjà remporté deux distinctions importantes cette année, le prix Philippe Chatrier de l’ITF et l’hommage rendu à l’organisation de l’Open de Barcelone Banc Sabadell 68e Trophée Conde de Godó, qui devait se tenir la semaine du 20 avril.

La Fédération Internationale de Tennis a annoncé que son prestigieux prix Philippe Chatrier (en l’honneur de qui était président de l’institution il y a 40 ans) parvient aux mains de l’extenista madrilène et de l’Australien Fred Stolle, dont il s’agit de la vingt-cinquième édition du prix. , en 2020.

Cette distinction, qui reconnaît ceux qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la projection et à la notoriété du tennis, est généralement présentée lors du dîner des champions de l’ITF à Paris, coïncidant avec Roland Garros; raison pour laquelle il a également été reporté.

Champion de Davis, alors entraîneur, commentateur et analyste, Stolle est le septième joueur australien à recevoir le prix, après Rod Laver (1998), Margaret Court (2006), Neale Fraser (2008), Todd Woodbridge et Mark Woodforde (2014 ) et Evonne Goolagong Cawley (2018).

Photo gracieuseté du Tennis Grand Slam

De son côté, Santana sera le cinquième Espagnol à remporter le prix ITF le plus élevé, tout comme il marque 40 ans de retraite en tant que joueur. Avant, Juan Antonio Samaranch (2000) – presque à la fin de sa présidence du CIO -, Arantxa Sánchez Vicario (2012) – l’une des huit légendes féminines qui l’ont atteint – et Sergio Casal et Emilio Sánchez Vicario (2017), deuxième couple de doubles historiques, après les Woodies, en l’obtenant, également pour leur travail académique.

Au cours des 24 dernières années, le nombre de représentants américains, Philippe Chatrier, a accumulé davantage, avec un de plus que les Australiens.

Manolo Santana a disputé 120 matchs et 46 séries de la Coupe Davis (deux fois finaliste), a remporté Roland Garros en 1961 et 1964, également en double en 1963 avec Roy Emerson; l’Open USA en 1965 et Wimbledon en 1966, et a été parmi les dix meilleurs au monde pendant sept ans au début des années 1960; nommé numéro 1 sur la planète en 1966. Il était alors capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, en deux étapes (la dernière ayant pris fin il y a seulement 21 ans), et directeur du Mutua Madrid Open dont il est aujourd’hui président d’honneur.

L’Espagnol a déclaré: «C’est un grand honneur de recevoir ce prix à ce stade de ma vie, car c’est une reconnaissance de mes 82 années (presque) consacrées au tennis. C’est gratifiant de le gagner aux côtés de Fred -Stolle-. Avant, nous étions rivaux et maintenant nous sommes amis. Notre amitié perdure. Je suis fier et heureux que toutes les souffrances et la persévérance en aient valu la peine. Les gens disent toujours que “Santana est le tennis, et le tennis est Santana.” Je pense que mon succès à cette époque est l’une des grandes raisons pour lesquelles nous avons eu tant de bons joueurs en Espagne depuis lors ».

En le rencontrant, Fred Stolle a déclaré: «C’est un prix très prestigieux. Philippe -Chatrier- était une personne très spéciale et un grand ami, et c’est une émotion. C’est un grand honneur parce que je sais qui l’a déjà reçu, et c’est très bien de le partager avec Manolo ».

Pour sa part, le président de l’ITF, David Haggerty, a reconnu que «le conseil d’administration de l’ITF est heureux de remettre la plus haute distinction de l’ITF à Manolo et Fred, deux vrais grands sportifs. En particulier, je voudrais souligner votre engagement et votre passion durable pour la Coupe Davis. Les deux illustrent les valeurs de la concurrence. Nous sommes impatients d’honorer ces deux champions dans un avenir proche. »

En outre, Manolo allait avoir le nouvel hommage au Real Club Tenis Barcelona-1899 de l’organisation du trophée Open de Barcelone Banc Sabadell Conde de Godó, pour commémorer les 50 ans de sa dernière victoire sur les terres de Barcelone, en 1970 ; qui fut son avant-dernier grand triomphe.

Le Madrilène a alors disputé sa cinquième finale du Godó, qu’il avait déjà remportée en 1962 (il a reçu son hommage en 2012); et a clôturé son succès contre son rival idole Rod Laver, qui traversait son meilleur moment. Santana, en plus, a doublé la victoire lors de ses adieux à Godó, en s’imposant au tableau en binôme avec Lew Hoad et contre le même Laver qui formait un duo avec un autre grand, Andrés Gimeno.

L’organisation de la Conde de Godó maintient sa tradition en honorant les champions à l’occasion du cinquantième anniversaire de leur triomphe, ce qui a conduit des stars du tennis telles que Roy Emerson, Juan Gisbert, Thomaz Koch, Martin à assister au tournoi lors des dernières éditions. Mulligan ou Manolo Orantes.