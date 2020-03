Australien Fred Stolle et espagnol Manolo santana ont reçu le prix le plus élevé de la ITF individuellement. Pour leurs réalisations, leur trajectoire et leur esprit sportif, la Fédération Internationale de Tennis leur a remis à tous les deux le ‘Prix Philippe Chatrier’, que Santana a remercié: “C’est un grand honneur de recevoir ce prix à ce stade de ma vie, et aussi de le recevoir avec Fred, rival et ami, dont l’amitié perdure aujourd’hui. “

.