Marat Safin critique le tennis féminin et Youzhny ne connaît pas le top 10

Le débat sur l’égalité du tennis est sur la table depuis longtemps et n’est pas resté sans controverse. L’équilibre dans le prix en argent entre les hommes et les femmes, il soulève certaines opinions quelque peu sceptiques depuis la l’attention des médias, le public et les spectateurs dans les matches masculins sont beaucoup plus élevés que chez les femmes, ainsi que l’effort qui doit être investi pour atteindre l’élite en raison de la plus grande concurrence entre les hommes. Cependant, le tennis a décidé depuis longtemps d’être un promoteur de l’égalité des sexes et fonde ces décisions non pas sur la méritocratie, mais sur une société juste dans laquelle les femmes sont égales en droits et en opportunités.

La proposition de Roger Federer de fusionner les deux institutions pour faire en sorte que le tennis agisse de manière beaucoup plus coordonnée, puissante et cohérente. La plupart l’ont soutenu, d’autres comme Kyrgios ont été sceptiques Marat Safin offre un point de vue intéressant, soutenant l’idée avec un argument original. “Je pense que c’est une bonne idée, vous pouvez générer un produit commun qui apporterait de nombreux avantages à notre sport. Le produit serait beaucoup mieux commercialisé, il serait plus attrayant pour les sponsors et je pense que ce serait une véritable aide pour le tennis féminin”, a déclaré Marat. qui n’a pas été interrompu en parlant du clair différence d’importance entre le circuit WTA et ATP pour le grand public.

Roger Federer a ouvert une interdiction qui pourrait converger dans une nouvelle ère pour le tennis du futur. Est-il possible d’unifier WTA et ATP?

“Le tennis masculin est le patron. Il augmente depuis longtemps les revenus et l’attention. Pour sa part, le tennis féminin est un produit beaucoup moins commercialisable, très difficile à vendre, et je dirais presque impossible s’il n’y a pas de grandes stars. Sans le présence de stars du sport, mais aussi de stars des médias, comme Maria Sharapova ou Serena Williams, le tennis féminin est irréalisable “, a expliqué un Safin soutenu par son compatriote Mikhail Youzhny. “Je suis d’accord. Vous me demandez maintenant de vous dire ce que top-10, et je peux signaler quelques noms mais pas tous ou leur ordre, et que je suis très impliqué dans le tennis “, a déclaré l’entraîneur actuel de Denis Shapovalov. Débat intéressant qui s’ouvre avec ces déclarations.

