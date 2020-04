«Marat Safin est mieux que moi pour casser des raquettes»

Après avoir atteint les quarts de finale à Monte-Carlo au printemps 2001, le jeune Suisse Roger Federer a remporté deux autres victoires à Rome, battant Thomas Johannson lors du bris d’égalité décisif au premier tour pour affronter le numéro un mondial.

2 Marat Safin. C’était la première rencontre officielle entre deux jeunes talentueux et Federer a évincé le champion de l’US Open 4-6, 6-4, 7-6 en deux heures et 42 minutes, rebondissant après un set et une pause pour se qualifier pour les 16 derniers .

Le Suisse a gagné trois points de plus que le Russe, repoussant dix des 13 occasions de coupure et remportant trois matchs de retour réussis sur cinq occasions, frappant plus de gagnants que Marat et forgeant un petit avantage dans les échanges les plus prolongés.

Safin avait un avantage de 6-4, 3-2 avant que Federer ne retire immédiatement la pause, survivant à cinq égalités au neuvième match du deuxième set et volant le service de Marat dans le prochain match pour prendre le set et forcer un décideur.

Là, ils ont échangé des pauses précoces et ont bien servi dans le reste du set pour atteindre un bris d’égalité que Roger a décroché 7-5, scellant l’affaire avec un as pour remporter une victoire notable sur terre battue et atteindre le tour suivant. “Eh bien, Marat et moi avons déjà pratiqué plusieurs fois et nous avons beaucoup de rallyes drôles parce que nous avons frappé le ballon très fort.

Aujourd’hui, c’était bien de se jouer dans un match officiel et de voir ce qui se passe. J’ai eu beaucoup de plaisir aujourd’hui à jouer contre Marat parce qu’il n’est pas au top de sa forme; quand même, c’est excellent pour moi de sortir avec une victoire contre lui, surtout sur terre battue.

Il a obtenu d’excellents résultats sur la surface la plus lente. Nous sommes tous les deux très jeunes et c’était peut-être une sorte de prestige. Je ne l’ai pas vu comme ça, nous sommes de bons amis. Dans le premier set, j’ai repoussé beaucoup de points de rupture pour saisir ces quatre matchs, j’ai toujours eu le sentiment que je devais travailler dur dans mes matchs de service.

Je jouais mal au retour car, au début du match, il n’a pas fait beaucoup de premiers services. J’ai été déçu de la façon dont je l’ai joué, en lui poussant un set et une pause et en revenant de là. Je me battais durement et je l’ai cassé à 4-5, sentant que mon jeu s’est vraiment concrétisé à partir du milieu du deuxième set, mon revers commençant à s’améliorer.

Vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite avec lui; Nous sommes très similaires. Nous sommes déçus quand ça ne va pas bien et heureux quand ça marche bien; Je pense que nous pouvons tous deux frapper des coups auxquels vous ne vous attendez pas. Je crois que nous avons quelque chose de similaire.

Bien sûr, Marat est, au niveau du classement et du résultat, dans une ligue différente, mais j’espère que je pourrai le rattraper. Je veux dire, tout n’est pas similaire parce que je joue un revers à une main alors qu’il joue à deux mains. Cela change beaucoup le jeu.

Je joue beaucoup plus de tranche, essayant de mélanger davantage mon jeu. Il joue plus plat des deux côtés, alors j’essaie d’utiliser la tranche et les tours contre lui. Si nous jouons bien ou mal, c’est assez similaire. Je pense qu’il est meilleur que moi en cassant des raquettes car je ne vais pas à fond; Je veux garder mes raquettes.

Je suis meilleur à crier qu’à casser les raquettes. Plus j’obtiens de matchs, plus je me sens à l’aise sur terre battue. Évidemment, c’est la première fois que je bat quelqu’un comme dans le top 10. Cela me donne beaucoup de confiance.

J’ai vraiment hâte maintenant pour les prochains matchs; J’ai bien joué à Monte-Carlo et j’ai encore bien joué ici. Comme je l’ai dit maintenant, plus je rencontre de rencontres, mieux je me sentirai à Roland-Garros. Je n’aime pas vraiment les balles avec lesquelles nous jouons ici cette semaine, mais j’ai entendu dire qu’elles sont beaucoup plus rapides qu’à l’Open de France.

Je pense que ça va encore plus aider mon jeu; J’ai hâte aux prochains tournois car l’argile est un bon défi pour moi; jusqu’à présent, je joue bien. ”