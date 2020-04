Marat Safin et Mikhail Youzhny sur la proposition de fusion de Roger Federer ATP-WTA

Les anciennes stars du tennis russe Marat Safin et Mikhail Youzhny pensent que c’est une bonne idée de fusionner l’ATP et la WTA. Il y a quelques jours, le record du champion du Grand Chelem, Roger Federer, a suggéré que c’était le moment idéal pour faire des choses importantes au tennis.

Je me demandais juste… ..suis-je le seul à penser que le moment est venu pour les hommes et les femmes de s’unir et de se rassembler? – Roger Federer (@rogerfederer) 22 avril 2020