Marat Safin et sa théorie du complot

Ces dernières semaines, deux théories possibles sur l’origine de COVID-19 ont été discutées, et aucune d’elles n’apporte de bonnes nouvelles. La première théorie parle d’un virus produit artificiellement par la bio-ingénierie par la Chine, tandis qu’une autre théorie parle d’une attaque préventive de guerre biologique par les États-Unis. Eh bien, ces derniers jours, une troisième théorie a émergé, celle de l’ancien joueur de tennis russe Marat Safin. Qu’a-t-il dit cette fois?

Safin pense que Bill Gates savait tout ce qui se passerait en 2020: “En 2015, Bill Gates a déclaré que dans un avenir pas trop lointain, nous aurions une pandémie sévère. Que notre prochain ennemi allait être un virus, mais que ce ne serait pas une guerre nucléaire. Je considère Gates comme un garçon intelligent, mais je ne pense pas faire de lui une personne qui devine l’avenir. Il savait juste que tout cela arriverait “, a-t-il confessé dans des mots recueillis par Sports.ru.

L’ancien joueur de tennis russe estime que cela mettra fin à l’implantation de puces chez l’homme: “Tout est destiné aux personnes à vacciner avec des micropuces. Tout est écrit sur Internet et je crois que cela arrivera pour le moment. Je ne crois pas que la civilisation sera exterminée, encore moins, mais je crois que bientôt ils vont mettre des puces pour nous contrôler et savoir où nous sommes dans ces mêmes moments. Je pense qu’il y a des gens plus puissants que les dirigeants mondiaux eux-mêmes “, a déclaré l’ancien numéro un mondial en 2000.

Le Safin le plus philosophique: “Je pense que nous sommes nos propres enseignants. Pourquoi les gens ont-ils besoin de la figure d’un enseignant ou d’un enseignant? C’est une personne complètement différente de moi et avec une perception totalement différente de la mienne. Personne ne devrait rien dire à personne, car chaque personne c’est un monde et il a ses propres pensées “, a conclu Safin au milieu de son live sur Instagram.

