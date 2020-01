Marat Safin sauve le député pour détrôner Roger Federer à Melbourne

Ce jour-là, il y a 15 ans, tout le monde du tennis a apprécié la rencontre en demi-finale au Rod Laver Arena entre le champion de l’Open d’Australie Roger Federer et Marat Safin qu’il a battu lors du match pour le titre. Les Suisses ont remporté la première couronne de l’Open d’Australie sur Marat en 2004 et cette fois, c’était au tour du Russe de se venger, évincant le monde.

1 5-7, 6-4, 5-7, 7-6, 9-7 en quatre heures et 28 minutes de tennis passionnant qui ont gardé la foule sur le bord de leurs sièges du début à la fin. Federer avait remporté les 26 derniers matchs ainsi que 19 lors des tournois du Grand Chelem remontant à Wimbledon 2004, évoluant à un très haut niveau tout au long de 2005 et subissant l’une des quatre défaites de toute la saison!

La rencontre a eu lieu le 25e anniversaire de Marat et il s’est assuré de s’offrir le cadeau le plus désiré, surtout après avoir remporté le titre trois jours plus tard. Roger a dû faire face non seulement à un Safin inspiré mais aussi aux douleurs au coude et au dos (ampoules également), revenant d’un déficit de 5-2 dans le cinquième set avant de finir du mauvais côté du tableau de bord lorsque Marat l’a brisé dans le 16e match, convertissant la septième balle de match!

C’était le tournage du plus haut niveau des deux côtés, forgeant l’un des affrontements les plus mémorables du 21e siècle. Deux des joueurs les plus doués de leur génération se sont poussés aux limites avec des services précis et faisant autorité, un revêtement de terrain et des attaques de tennis de chaque centimètre du terrain, donnant à la foule de la Rod Laver Arena quelque chose à retenir pendant longtemps.

Comme nous le savons tous, l’aspect mental du jeu de Safin n’était pas toujours en relation avec ses préférences physiques et son talent, bien qu’il ait tout mis en place à Melbourne pendant la quinzaine, sous la direction de l’ancien entraîneur de Roger, Peter Lundgren.

En fin de compte, Federer a gagné sept points de plus que Safin (quatre interruptions de service de chaque côté), mais cela n’a pas suffi à le faire franchir la ligne d’arrivée malgré le fait qu’il avait l’avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups, le type de rallye dominant dans ce match rapide et flottant.

Rien ne pouvait les séparer dans les échanges de milieu de gamme et Marat a prévalu dans les rallyes plus prolongés avec dix coups ou plus pour rester en lice. Les deux joueurs ont trouvé la portée sur le service dès le début et la première chance de pause n’est venue que dans le huitième match lorsque Marat a tiré un gros service pour sortir de prison.

Roger a tenu après deux égalités à 5-5 et a décroché le premier match avec une pause dans le prochain match lorsque Safin a envoyé un revers de longue durée. Le Russe est allé devant après une pause dans le troisième match du set numéro deux, gardant l’avantage jusqu’à 5-4 quand il a bouclé le set avec une excellente demi-volée pour égaliser le score global et se remettre en lice avant les sets restants. , prêt à se battre jusqu’au dernier point.

Federer a pris les devants avec une pause dans le deuxième match du troisième set, mais Safin l’a retiré avec un revers foudroyant sur la ligne lors du cinquième match, revenant du côté positif du tableau de bord et définissant une clôture palpitante de l’ensemble.

Les retours ont eu leur chance dans les matchs finaux et c’est Roger qui a pris les choses en main cette fois-ci, offrant une pause dans le match 12 après une erreur de coup droit colossale de Marat pour saisir le set 7-5 et faire un autre grand pas vers la finale.

Le quatrième set a produit de formidables occasions de coup sûr et aucune pause, se dirigeant vers le bris d’égalité qui était incontournable pour Marat. La pression était sur le Russe et Roger en a profité pleinement, faisant exploser un vainqueur de retour pour prendre une avance de 5-2, s’éloignant de deux points de la ligne d’arrivée.

En l’absence d’erreurs, Safin a remporté les deux points suivants au retour avant que Federer ne marque une balle de match à 6-5 pour sa deuxième finale consécutive de l’Open d’Australie. Marat l’a sauvé avec un beau lob pour rester en vie, fermant le disjoncteur au 14e point pour envoyer le match dans un match décisif après trois heures et huit minutes.

Là, Safin a repoussé deux occasions de pause dans le troisième match et a pris un avantage de 4-2 après une double faute coûteuse de Roger, prolongeant l’avance avec une prise au match suivant. Servant pour le triomphe à 5-3, Marat a gaspillé deux balles de match et Roger a reculé pour prolonger ce merveilleux match et donner à la foule des moments plus mémorables.

Le Suisse a dû sauver une autre balle de match sur son propre service dans le match dix et deux autres à 6-7, refusant de se rendre jusqu’au bout et donnant tout pour sortir au sommet. Safin a tenu avec facilité pour gagner un avantage de 8-7, forçant Roger à rester à nouveau dans le match et à trouver un moyen de briser le Suisse et de sceller l’affaire.

Federer a repoussé la sixième balle de match avec un as mais le septième s’est avéré mortel pour lui, trébuchant en poursuivant le ballon et permettant à Marat de terminer le travail avec un vainqueur en coup droit qui l’a propulsé en finale.