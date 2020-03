Marathon de match Federer-Nadal pour lutter contre la quarantaine

Au total, il y aura 22 heures consécutives de matchs entre Roger Federer y Raphael Nadal. Telle est l’initiative qui se déroule ce samedi 28 mars sur la chaîne de télévision ESPN2, l’une des meilleures propositions pour faire face à l’enfermement. L’une des rivalités les plus excitantes de l’histoire du tennis peut être appréciée tout au long de la journée à travers six de ses duels les plus dynamiques: Wimbledon 2006, Australian Open 2012, Wimbledon 2007, Australian Open 2017, Wimbledon 2008 et Open d’Australie 2009.

.